Flere problemer for Djokovic

Novak Djokovic kan også blive forhindret i at deltage i grand slam-turneringen French Open i maj.

Mandag meddelte det franske sportsministerium, at sportsudøvere skal være vaccineret for at kunne deltage i turneringer på fransk grund.

Der vil ikke blive uddelt dispensation fra dette krav, lyder meldingen. Det skriver Reuters.

Søndag vedtog Frankrig en ny lov om vaccinepas. Det er i den forbindelse, at det franske sportsministerium melder ud om reglerne for sportsudøvere.

Som det står lige nu, vil Djokovic ikke kunne deltage i French Open uden at være vaccineret, hvilket serberen ikke er.

Djokovic blev søndag smidt ud af Australien, da han ikke opfyldte myndighedernes krav for en dispensation, selv om han har forklaret, at han var smittet med coronavirus i december.

Dermed missede den serbiske verdensetter årets første grand slam-turnering, Australian Open.

I Frankrig skal man fremover have et vaccinepas for blandt andet at besøge restauranter, caféer og biografer eller rejser med langdistancetog.

- Reglerne er simple. Vaccinepasset bliver indført.

- Reglerne vil gælde alle, som er tilskuere eller professionelle sportsudøvere. Sådan vil det være, indtil andet er bestemt, oplyser det franske sportsministerium.

Novak Djokovic ses her efter landingen i Dubai, efter at han blev smidt ud af Australien. Foto: Loren Elliott/Reuters

Der svares også specifikt på Djokovics eventuelle deltagelse i French Open på Roland Garros-anlægget.

- Roland Garros er i maj, og situationen kan ændre sig fra nu og til da, og vi håber, at det bliver mere favorabelt. Så vi må se, men lige nu er der ingen undtagelser, lyder det fra ministeriet.

De nye regler strider umiddelbart imod, hvad sportsminister Roxana Maracineanu sagde i sidste uge, da hun blev spurgt om Djokovics eventuelle deltagelse i French Open.

Her sagde hun, at der kunne gives en speciel dispensation fra kravet om coronavaccination.

For almindelige borgere er det ikke et krav, at man skal være vaccineret for at rejse ind i landet. Men det vil det være for eksempelvis fans og sportsfolk, der deltager i begivenheder med publikum, skriver AFP.

Ifølge AFP vil Djokovic heller ikke kunne deltage i US Open senere på året. Det efterlader Wimbledon tilbage som den eneste grand slam, serberen lige nu vil kunne deltage i.

Reglerne kan dog nå at ændre sig i både Frankrig, Storbritannien og USA.