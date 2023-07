Følte sig sløj: - Jeg havde det ikke godt

Det var en træt og slukøret Holger Rune, der mødte pressen efter sit nederlag til Carlos Alcaraz i kvartfinalen ved Wimbledon.

Her fortalte han, at han ikke havde det godt under kampen. Og faktisk ikke havde haft det hele dagen.

- Jeg følte mig ikke særlig godt tilpas, da jeg vågnede op i morges. Jeg havde det klart anderledes end de andre dage. Jeg følte mig mere sløj.

- Men jeg kan jo ikke bare sætte mig på værelset og græde over det. Man bliver nødt til at komme i gang så godt som muligt og prøve at spille min chance, siger Holger Rune.

Carlos Alcaraz og Holger Rune har kendt hinanden, siden de var små og de spillede double sammen på juniorniveau, da de begge var 12 år gamle

Ikke lyst til mad

I stedet prøvede Holger Rune at få gang i systemet. Men det hjalp ikke på den dårlige følelse

- Jeg varmede op lidt tidligere for at prøve for at få gang i kroppen. Jeg prøvede at spise, det jeg skulle spise. Jeg prøvede egentlig at gøre, det samme som jeg plejer.

Selvom Holger Rune ikke havde det godt under kampen, fik han i momenter jublet over sit spil. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

- Men når man ikke har det så godt, har man heller ikke så meget lyst til at spise. Jeg prøvede at gøre, hvad der skulle til for at være så klar som muligt, siger Holger Rune.

Ville ikke skuffe publikum

På trods af sygdommen stillede op han til kampen - og gjorde god figur.

- Jeg gjorde mit bedste for ikke at skuffe publikum. Jeg blev nødt til at gøre mit bedste og se, om jeg havde en chance.

- Jeg gjorde mit bedste under de omstændingheder, jeg spillede under, siger Holger Rune

Om det var på grund af sygdom vides ikke.

Men Holger Rune endte med at tabe kvartfinalien i Wimbledon i tre sæt til Carlos Alcaraz med cifrene 6-7 (3-7), 4-6 og 4-6.

