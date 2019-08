Før Carolines jubilæum: - Der er styr på tingene

- Tidligere havde det gjort mig nervøs, men i dag kan jeg godt hente selvtillid fra gode træningskampe, siger Caroline Wozniacki om sin triste optakt til US Open

NEW YORK (Ekstra Bladet): 14-12.

Caroline Wozniackis kampstatistik for 2019 taler sit eget nådesløse sprog om en skades- og sygdomsplaget sæson til glemmebogen.

Og den grålige nuance tones kun endnu mørkere, hvis man scroller ned over hendes seneste resultater med tidlige nederlag på tre forskellige underlag.

På den baggrund står lørdagens indtryk af den 19. seedede dansker i skarp kontrast og i varme farver.

Først da hun i en tempofyldt træningskamp afmonterer verdens nummer to og årets French Open-vinder, australske Ashleigh Barty, og bagefter, da hun fremstår i højt humør og med fornyet selvtillid – på trods.

- Lige nu har jeg det også supergodt, og sådan har jeg haft det de seneste uger. Så jeg har fået trænet en del og føler, at jeg rammer boldene godt i øjeblikket, siger Caroline Wozniacki, der ikke selv er klar over, at hun jubilerer med sin grand slam nummer 50.

- Er det rigtigt? Man må sige, jeg har været i gang nogle år nu. Det er ret mange, siger hun ved indgangen til US Open, som – trods sejren i Melbourne – er den grand slam, hvor hun har gjort det bedst med to finaler, yderligere tre semifinaler og en sejrsstatistik på 36-12.

Humøret var højt hos både Piotr og Caroline under dagens træningskamp på Louis Armstrong Stadium. Foto: Roger Parker

At komme til New York har tit gjort noget godt for en Caroline Wozniacki, der forud har været lidt på flade fødder, uden sejre og væsentlig kamptræning.

Alligevel valgte hun og veninden Angelique Kerber at tage et par dage ud af storbyen til en lille træningslejr.

- Vi kender hinanden så godt, at vi også kunne slappe lidt af sammen. Og på banen, passede det fint, for der kan vi genfinde en god rytme mod hinanden, forklarer hun og glæder sig over dagens dokumentation mod Barty:

- Hun har spillet godt længe og server godt, så det var fint at få det hele prøvet af.

Caroline Wozniacki føler, at hun kan hente selvtillid via træningskamp mod stærke modstandere. Foto: Roger Parker

Normalt siger man, at træningskampe ikke kan kompensere for manglende kamptræning.

- Man kan godt mærke sig selv i en træningskamp. Man kan godt føle sig lidt på bagbenene, men den seneste uge har jeg slået godt igennem.

- Jeg føler mig godt tilpas. Der er styr på tingene. Der er ro på. Jeg føler, at jeg virkelig har fundet min rytme i træningen.

- Man kan godt hente selvtillid i træningskampe. Det handler også om rutine, siger hun.

- Da jeg var yngre, kunne jeg godt blive nervøs, når jeg kom ind til en turnering på den måde, men nu føler jeg, at det er godt nok at få spillet træningssæt og få prøvet mig af mod nogle af de andre spillere.

- Føler man sig ikke tilpas til træning, sker det heller ikke i kamp. Men jeg føler mig godt tilpas og har trænet godt. Det kan jeg bruge til noget.

Caroline Wozniacki husker med glæde tre år tilbage, for miraklet dengang var et bevis på, hvor hurtigt tingene kan vende. Foto: Roger Parker

Smilet bliver bredt ved påmindelsen om hendes US Open i 2016, hvor hun efter en skadeplaget sæson ankom blottet for sejre og selvtillid.

- Ja, det var et godt år, medgiver hun.

- Jeg lagde hårdt ud med 6-4 i tredje sæt mod Taylor Townsend og var nede 0-4 mod Kuzi (Svetlana Kuznetsova, red.). Dengang følte jeg også, at jeg ramte bolden godt til træning, men jeg var meget, meget tæt på at ryge i første runde, siger Caroline Wozniacki, der siden spillede sig i semifinalen og tilbage til tennistoppen.

Og det mirakel-minde om, hvor hurtigt tingene kan vende i tennis, kan hun sagtens bruge til noget, siger hun.

- Helt sikkert. Jeg har flere gange bevist overfor mig selv, at jeg kan slå de bedste, når jeg føler mig godt tilpas. Det handler om at komme i gang med at spille lige så godt som til træning.

- Og så handler det også om en lille smule held.

Caroline Wozniacki møder i første runde tirsdag kinesiske Yafan Wang.

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

Se også: Caroline i byen med stjerner og supermodel

Se også: Her er Wozniackis modstander

Se også: Ekspert om Wozniacki: - Bekymrende og uforståeligt

Se også: Stopper som verdens bedste: Nu skifter hun fokus