Før den store finale: Caroline slænger sig ved poolen

Aldrig har Wozniacki været forsvarende mestre i tre så store turneringer som China Open, Australian Open samt sæsonfinalen i Singapore.

Nu skal sidstnævnte forsvares, og det kræver topspil fra den danske verdensstjerne, hvis hun skal gentage sidste års bedrift.

Op til WTA Finals har Wozniacki været igennem lidt medie-arbejde med interview hos WTA, men hun har også haft chancen for at slappe lidt af, før det går løs på banen.

På hotellet Marina Bay Sands har hun nået at lade op til sæsonens sidste kraftanstrengelse. Den berømte infinity pool på 57. etage virker som et meget godt sted at gøre den slags.

- Pænt vanvittig pool-udsigt fra 57. etage!, skriver Wozniacki på sin Instagram-profil, hvor 1,3 millioner følger hendes gøren og laden på og uden for banen.

Den 28-årige dansker er forsvarende vinder af WTA Finals, efter at hun sidste år vandt finalen over Venus Williams.

Sæsonens bedste tenniskvinder kæmper i sæsonfinalen fra 21. til 28. oktober om en præmiesum på syv millioner dollar (45 millioner kroner).

Foruden Wozniacki er Elina Svitolina, Karolína Plísková, Sloane Stephens, Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka og Petra Kvitova klar til den prestigefyldte turnering.

