Før US Open: Tasken fyldt med selvtillid

Det er den sidste grand slam, hun mangler at angribe som seniorspiller, og Clara Tauson tager efter en lidt besværlig periode til US Open med masser af tro på tingene.

Det siger hun fra Chicago, hvor hun søndag tog sin anden sejr i en WTA-turnering og tog endnu et ryk frem på verdensranglisten til plads nummer 77.

Hverken sejren eller den fine rangering ændrer dog på, at hun stadig fremhæver sin udviklingsproces som langt vigtigere.

- Jeg er glad for selve ugen i Chicago, fordi jeg spillede mange kampe og fik prøvet en masse situationer mod forskellige typer spillere. Jeg tager det hele med videre til New York og resten af året selvfølgelig.

- 77 er også et rigtig pænt tal, og det er jeg da glad for. Helt konkret betyder det, at jeg kan vælge at spille bedre turneringer. Ellers betyder det ikke noget som sådan, siger hun.

- Mit team og jeg er helt klar over, hvad der er mine stærke og mindre stærke sider. Vi er overbeviste om, at jeg kan blive en meget bedre tennisspiller på alle områder, og så må vi se, om det vil afspejle sig i rankingen på et tidspunkt.

Clara Tauson vil ikke nærmere ind på, hvad hun spillemæssigt specifikt arbejder på for tiden.

- Det er et langt sejt træk for mig at udvikle mit spil, så jeg kan spille den type tennis, som jeg synes er fed og seværdig, lyder det.

- Der er mange forskellige ting, som jeg arbejder med og i følge min træner kræver det mere erfaring og modenhed, specielt i kampsituationer. Men jeg træner på det hele tiden - også i kampene.

Clara Tauson var forbi banerne i Queens som junior i 2018, og nu glæder hun sig til et gensyn.

- Jeg kender banerne og anlægget og vil nå nogle træningsdage, før det går løs.

Inden da skal Holger Rune og Mikael Torpegaard i dag, onsdag, forsøge at kvalificere sig til årets sidste grand slam.

Holger Rune, der i flere måneder har gjort det eminent på grus, er avanceret til en plads som verdens nummer 145 og er derfor favorit mod nummer 197, den slovakiske veteran Lukas Lacko, i første runde.

Hans mor, Aneke Rune, fortæller fra New York, at han er glad for at være tilbage på hardcourt, og at de første træningspas er forløbet fint. Nu handler det om at få rystet jetlag af sig og ride videre på den positive bølge, som de mange sejre har skabt.