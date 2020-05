Første gang for Wozniacki og Lee

Når man hedder Caroline Wozniacki, er en optræden på en eksklusiv magasin-forside en del af tilværelsen. Det er det sådan set også for husbond David Lee, der via sin store basketball-karriere er er kendt ansigt i USA.

Men de to har aldrig prøvet det sammen - før nu.

For det dansk-amerikanske powerpar pryder nemlig forsiden af det eksklusive magasin Haute Living, hvor de naturligvis også har givet et større interview om ægteskabet, livet efter sporten og fremtiden.

An amazing day and photo shoot in NYC back in early February! Thank you to @hauteliving for our first cover together, out now! #HappilyEverAfter@hauteliving pic.twitter.com/DIHmq8cMmS — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) May 26, 2020

Den danske tennisspiller stoppede karrieren i januar efter Australian Open, og det har hun ikke fortrudt.

- Det føltes rigtigt i mit hjerte at stoppe der, hvor jeg gjorde. Og nogle gange bliver man bare nødt til at lytte til sig selv og sin krop. Det tog lang tid for mig bare at tænke på det og tale med min familie og beslutte, at det var tid, siger Caroline Wozniacki - og løfter lidt sløret for de kommende planer.

- Og selvfølgelig vil David og jeg på et tidspunkt starte en familie, så det vil formentlig blive det næste skridt i fremtiden. Men jeg vil nu også nyde at bruge tid sammen og nyde livet bare os to.

- Siden jeg annoncerede mit karrierestop, har det været hektisk at afslutte alt, der har med min karriere at gøre. Så først nu kan jeg virkelig puste ud og slappe en smule af, siger Caroline Wozniacki.

Hun og David Lee har levet af at være i form og være aktive hver dag. Så ikke overraskende er det i fitness-departementet, at de har fundet fælles fodslag.

- Vi holder virkelig af at motionere sammen, nu da vi ikke behøver at motionere. Vi elsker at være aktive og svede - specielt på løbeture sammen, siger den 29-årige dansker, der giver Lee et par fifs på tennisbanen, mens hun selv er blevet trukket med på golfbanen - og det går vist ret godt.

- Jeg har haft hende med ude et par gange, og hun er selvfølgelig en så utrolig sportskvinde, at hun lærer det let. Jeg tror faktisk, at det kan blive en ny aktivitet, vi kan nyde sammen, siger David Lee.

De to blev gift for knap et år siden på det toscanske slot Castiglion del Bosco.

Du kan i øvrigt læse meget mere om, hvordan Caroline Wozniacki blev den store stjerne, hun endte med at blive lige her (+).

Gør det igen: Deler smukt foto

Se også: Wozniacki stråler i ny rolle

Se også: Wozniackis afskedsbrag ramt af corona