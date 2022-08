Første gang i 20 år: Stor sensation

Den useedede spanske tennisspiller Pablo Carreño Busta vinder for første gang en ATP Masters 1000-turnering med sejr over Hubert Hurkacz fra Polen i Montreal Masters.

Den 31-årige spanier, der er nummer 23 på verdensranglisten, tabte første sæt i søndagens finale med 3-6, men vandt de to næste med samme cifre.

Han er den tredje spanske spiller til at vinde i Montreal efter Rafael Nadal og Manuel Orantes.

Det er første gang siden 2002, at en useedet spiller vinder den store turnering i Canada. Masters 1000 rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

- Det er en fantastisk følelse at være en Masters 1000-vinder. Det er helt sikkert den største titel i min karriere, siger Busta, der debuterede på ATP Tour i 2009.

- Det er meget vigtigt at have en positiv indstilling hele tiden. Det er ikke min bedste sæson i år. Jeg tabte nogle kampe, som jeg i andre sæsoner sandsynligvis ikke ville have tabt. Men jeg forsøgte at blive ved med at have tiltro til mit hold, mig selv og mit spil, siger han til ATP's hjemmeside.

På sin vej mod triumfen besejrede Busta blandt andre det danske talent Holger Rune i anden runde. Busta overraskede også ved at besejre Matteo Berrettini og Janik Sikker på vej mod triumfen.

Det er syvende gang, at spanieren vinder en ATP-turnering. Det er samtidig første gang, at Hubert Hurkacz taber en finale på ATP-niveau, efter at polakken havde vundet sine første fem finaler.