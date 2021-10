Første gang nogensinde: Clara i top 50

Clara Tauson er på det seneste stormet frem på verdensranglisten, og nu er det danske tennistalent for første gang at finde i top-50.

Tauson er mandag røget op som nummer 49 på WTA's opdaterede verdensrangliste.

Tidligere lå hun på en 52.-plads, men selv om hun ikke har været i aktion siden sejren i en WTA-turnering i Luxembourg 19. september, er Tauson altså kommet lidt længere op.

I starten af august lå hun lige inden for top-100. Tauson er nu at finde lige over amerikanske Madison Keys og lige under kinesiske Shuai Zhang.

Ashleigh Barty topper listen og har gjort det siden september 2019. Naomi Osaka, der i øjeblikket tager en pause fra tennis, er mandag for første gang siden US Open-triumfen i 2018 røget ud af top-10. Japaneren er nu nummer 12.

Senere på ugen starter en af årets største turneringer, der ikke er en grand slam, når der skal spilles tennis i Indian Wells. Clara Tauson stiller på grund af en skade ikke op. Det gør Ashleigh Barty, Naomi Osaka og Serena Williams heller ikke.

På herrernes verdensrangliste er Holger Rune at finde som nummer 124.