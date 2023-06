Første gang nogensinde: Holger vinder seniorkamp på græs

Så lykkedes det endelig for Holger Rune at vinde en tenniskamp på græs som seniorspiller på højeste niveau.

Efter tre nederlag sidste år på det hurtige underlag vandt Holger Rune sin første kamp i ATP 500-turneringen i Queen's Club i London tirsdag eftermiddag.

Holger Rune vandt 7-6, 7-6 over amerikaneren Maxime Cressy og er dermed videre til turneringens ottendedelsfinaler.

Maxime Cressy kom bedst fra start efter at have brudt Holger Rune til en amerikansk 3-1-føring.

Siden kom amerikaneren også foran 4-1 og 5-2 i første sæt, inden Holger Rune vendte sættet på hovedet.

Foran 5-3 skulle Maxime Cressy serve sættet hjem, men i stedet udviklede det sig til en ren gavebod.

Hele tre dobbeltfejl i træk ændrede 15-0 til 15-40, og Holger Rune slog til på sin første breakbold i kampen og reducerede til 4-5.

Kort efter udlignede Holger Rune til 5-5, og Maxime Cressy afværgede en breakbold, inden de to duellanter kort efter skulle have afgjort første sæt i tiebreak.

Cressy indledte her med endnu en dobbeltfejl, men i Holger Runes efterfølgende serv fik amerikaneren udlignet til 1-1.

Det blev også 4-4 i den tætte tiebreak, men derfra vandt Holger Rune tre point i træk og tog åbningssættet efter lidt under en time.

Holger har spillet sig videre. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Misbrugte matchbold

Maxime Cressy havde inden tirsdagens kamp mod Holger Rune tabt ti kampe i træk, og selvtilliden virkede heller ikke i top hos amerikaneren, der er nummer 42 i verden.

Holger Rune, der er nummer seks i verden, spillede bedre på græsset, end han gjorde sidste år.

Men Cressy havde ikke givet op og havde flere muligheder for at snuppe andet sæt. Holger Rune afværgede dog breakbolde både ved stillingen 4-4 og 5-5.

Bagud 5-6 leverede Maxime Cressy dog to kostbare dobbeltfejl, og det gav Holger Rune en matchbold.

Den matchbold fik amerikaneren afværget med en god serv, og efter et langt parti endte sættet med endnu en tiebreak.

Her diskede Holger Rune op med det bedste spil og nogle suveræne returneringer.

Det betød, at Maxime Cressy kort efter havde tabt sin 11. kamp i træk, mens Holger Rune kunne slette nullet ud for ATP-statistikken over vundne kampe på græs.

I ottendedelsfinalen skal Holger Rune møde briten Ryan Peniston, der overraskende vandt i to sæt over franske Ugo Humbert. Peniston er nummer 265 i verden og med i turneringen på et wildcard.