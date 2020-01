Første gang nogensinde: Slår ring om Caroline

For første gang nogensinde undgik Caroline Wozniacki mediekontakt før en kamp i første runde, og hendes far forklarede hvorfor

MELBOURNE (Ekstra Bladet): I Caroline Wozniackis sidste grand slam undlod hun for første gang nogensinde at tale med pressen før sin indledende runde ved en sådan.

Søndag havde det danske pressekorps og de internationale fotografer således kun adgang til at overvære hendes træning i den overdækkede Melbourne Arena i et kvarter, og efter træningen forsvandt den ellers altid så åbne dansker ind i de lukkede spillergemakker.

- Jeg respekterer pressen, men i dag har hun brug for at holde fri efter en stor mediedag i går, sagde hendes far og træner, Piotr Wozniacki, lidt senere til Ekstra Bladet.

En dybt koncentreret Caroline Wozniacki pudser de sidste detaljer af. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Han forklarede, at de særlige omstændigheder ved denne afskedsturnering, kræver, at Caroline har ro til rense hovedet for følelser og finde sit fokus før kampen mod amerikanske Kristie Ahn.

- Første kamp bliver meget spændende, for det er en helt ny situation for Caroline. Jeg håber, hun kan forholde sig positiv og motiveret.

- Tennismæssigt er hun der, som du har kunnet se til træningen, men det er umuligt at forberede sig på, hvordan hun vil reagere på kampbanen.

- Hun skal finde sit koncentrationsniveau. Vi ved ikke, hvordan følelserne vil spille med, lød det fra Piotr Wozniacki, der til årets turnering har engageret de samme to, lokale, mandlige hittingpartnere, der var en del af succesopskriften i 2018.

Caroline Wozniacki svinger fletning og baghånd dagen før dagen. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Han optræder også selv i det professionelle leje og forsøger at holde fast i de vanlige rutiner.

- Jeg tænker som jeg plejer, at Caroline skal vinde den sidste bold i den sidste kamp, siger han.

Caroline Wozniacki møder verdens nummer 92, der så sent som ved US Open for et lille halvt år siden viste, at hun sagtens kan lave grand slam-ravage. Her slog hun såvel Svetlana Kuznetsova som Jelena Ostapenko.

Det var en bedrift, som Caroline Wozniacki lagde mærke til, og efter lørdagens træning sagde hun kort om sin modstander:

- Hun prøver at spille aggressivt og fladt. Hun var i fjerde runde i US Open, så hun kan spille godt.

Kampen mellem de to afvikles på Melbourne Park natten til mandag, dansk tid, og der bliver brug for at rulle taget på. Der loves nemlig regn hele mandagen i Melbourne.

