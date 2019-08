Første stjerne færdig ved US Open

Dette års udgave af US Open blev en kort fornøjelse for den tidligere mester Angelique Kerber.

Den 31-årige tyske tennisspiller tabte mandag i første runde til franske Kristina Mladenovic.

Mesteren fra 2016 tabte med 5-7, 6-0 og 4-6 til franskmanden.

Efter at Kerber havde tabt et tæt første sæt, så kom hun buldrende ud til andet sæt, hvor hun tildelte Mladenovic et såkaldt æg.

Tyskeren, der rangerer som nummer 14 i verden, kunne dog ikke holde fast mod sin franske modstander.

Kerber indledte tredje og afgørende sæt med at blive brudt i eget serveparti. Det lykkedes dog at komme foran med 4-3, inden Mladenovic vandt tre partier i træk og tog sejren.

Mladenovic, der er nummer 54 på verdensranglisten, møder i anden runde landsmanden Fiona Ferro.

