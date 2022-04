Ført direkte til brutalt fængsel

Boris Becker blev ført direkte til Wandsworth Prison, der er Storbritanniens største fængsel og har fået et ry for at være barskt

Ingen special-behandling til Boris Becker.

Tyskeren Boris Becker, der fredag blev idømt 2,5 års fængsel for at have skjult værdier i forbindelse med sin personlige konkurs, skal afsone sin straf i Wandsworth Prison, der er Storbritanniens største fængsel.

Det store fængsel, der ligger i London, er blevet berygtet for dets barske klima, hvor slagsmål, narkosmugling og benhårde vagter præger dagligdagen, fortæller dokumentarfilmskaberen Chris Atkins.

- Der er desværre ingen VIP-behandling til kendte. Cellerne er minimale og designet til én indsat, men der er altid to i hver celle, siger Atkins til den tyske tv-station RTL.

Den seks-dobbelte grand slam-vinder skal derfor ikke regne med særbehandling det kommende stykke tid, når han i fremtiden blot vil være en helt almindelig indsat ligesom de 1500 andre.

Wandsworth Prison ligger i den sydlige del af London. Foto: Andrew Winning/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke besluttet, hvor lang tid Becker skal tilbringe i Wandsworth-fængslet, og der er mulighed for, at han kan blive flyttet til andre fængsler.

HM Prison Brixton og HM Prison Wormwood Scrubs er blandt andet blevet nævnt som mulige institutioner for tennislegenden.

Beslutningen om at give Becker en fængselsstraf chokerede hans 22-årige datter, der er bekymret for, hvordan hendes 12-årige lillebror kommer til at tackle hele situationen.

- Han er trods alt kun 12 år og er nu tvunget til at undvære sin far. Det er ikke fair. Det bliver meget hårdt for ham, udtalte hun til Bild.

Becker skal i første omgang afsone 15 måneders fængsel, hvorefter resten af straffen er blevet gjort betinget.