Fognini og Opelka bander af dommer i maratonkamp

Fabio Fognini er videre i Australian Open efter en maratonkamp, der bød på både drama, en regnvejrsafbrydelse samt skældud til dommeren.

Fognini var nede med to sæt, men vandt sin kamp i første runde over amerikaneren Reilly Opelka efter fem sæt og cifrene 3-6, 6-7, 6-4, 6-3, 7-6.

De tre timer og tre kvarters tennis blev afviklet over to dage, da regnvejr afbrød spillet mandag.

Her var Fognini nede med to sæt, men da spillet under en blå og skyfri himmel blev genoptaget tirsdag, var det med den 12.-seedede italiener i førersædet.

Dommer Carlos Bernardes blev undervejs mødt af vrede fra begge spillere, og især Opelka var hidsig. Opelka kaldte dommeren for "latterlig".

Opelka mente, at Fognini slap af sted med at trække tiden og kaste med ketsjeren, og amerikaneren konfronterede dommeren.

- Lad mig spørge om noget virkelig hurtigt. Du er latterlig. Du gav mig en advarsel for at kaste med ketsjeren en gang.

- Han har kastet den tre eller fire gange, lød det ophidset fra Opelka til dommeren.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kampen endte 3-6, 6-7, 6-4, 6-3, 7-6 til Fabio Fabio Fognini. Foto: David Gray / Ritzau Scanpix.

Fognini, som rasede mod Bernardes flere gange mandag, ytrede sig også tirsdag kritisk mod dommeren med en svada på italiensk.

Ifølge AFP sagde Fognini angiveligt følgende til Bernardes i dommerstolen:

- Du er ikke egnet til dette.

Kampen fortsatte, og Fognini tvang kampen ud i tiebreak i femte sæt, hvor der blev spillet bedst til ti point. Her var italieneren bedst og vandt 10-5.

Opelka blev efterfølgende spurgt til skærmydslerne med dommeren. Om det hjalp amerikaneren?

- Nej, overhovedet ikke. Det gør mig ked af det. Det var negative følelser, og man ønsker at holde dommeren ude af kampen så meget som muligt.

- Man skal ikke involveres i den slags med dommeren. Det er bestemt ikke en positiv ting, siger Opelka.

