Folk flækker af grin over tennisstjernens 'kostume'

Hun har adskillige gange måtte lægge ører til bidske og hånende kommentarer, når hun har smækket billeder af sig selv på Instagram.

For det er faldet utroligt mange tennis-fans og følgere af Eugenie Bouchard for brystet, at hun angiveligt har haft så travlt med at promovere sig selv udenfor tennisbanen de senere år, mens resultaterne indenfor stregerne har været elendige.

Men Bouchard synes ikke at være typen, der lader sig kue. Og hun er bestemt ikke stoppet med sine opdateringer fra sit liv på de sociale medier.

Tværtimod.

Torsdag var hun på igen. Denne gang i anledningen af Halloween, som den canadiske stjerne havde valgt at gribe en smule anderledes an i år.

Hun valgte at klæde sig ud som sig selv. Eller rettere sagt: Som hovednavnet på forsiden af magasinet National Enquirer, som du kan se i vedhæftede opdatering herunder.

- Jeg har klædt mig ud som mig selv til Halloween, skriver Bouchard i teksten, der flankerer billedet, der viser hende på forsiden med et hul, som hun meget passende kan stikke sit hoved ud af. Det er så suppleret med diverse overskrifter som 'She's a hot mess' - 'Hun er et lækkert rod', Friends and family say: She's out of control' - 'Venner og familie siger: Hun er ude af kontrol' og så videre. Den får ikke for lidt.

Selvironien er svær at ignorere.

Tidligere har hun klædt sig ud som Baywatch-livredder, Catwoman og nedringet soldat i lårkort - i øvrigt sammen med sin søster. Men den slags sexede outfits synes at være fortid for 25-årige Bouchard.

Og reaktionen har været overvældende. Hendes følgere er flade af grin.

For de synes at knuselske, at hun har taget det skridtet videre og udstiller sin egen tilværelse til med ironi på den måde.

Vi skal undlade at gengive eksempler på reaktionerne. Det skulle være muligt selv at scrolle igennem for at få understreget pointen.

I Canada specifikt har et af de mere fremtrædende Halloween-kostumer til pigerne i øvrigt været Bianca Andreescu, der i den grad har overhalet landsmanden Bouchard indenom på tennisbanen.

Måske ikke det mest uhyggelige af slagsen, men nu ganske kært.

Andreescu vandt US Open i september og er stormet frem på verdensranglisten.

Hvor Bouchard var forfriskende og original i sin udklædning, valgte kollegaen Sloane Stephens en anden form for opdatering i forbindelse med Halloween. Den kommenterer vi ikke yderligere.