For andet år i træk: Danmark er vært for ITF-turneringer

For andet år i træk bliver Danmark vært for ITF-turneringer. De skal afvikles i Vejle og på Frederiksberg. Det oplyser Dansk Tennis Forbund i en pressemeddelelse.

Sidste år var det første gang i syv år, at tennisspillere kunne hente point på verdensranglisten i turneringer på dansk grund.

Det vækker glæde i Dansk Tennis Forbund, at de to ITF-turneringer afvikles i Danmark igen i år.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi igen i år kan præsentere professionel tennis på dansk jord.

- Målet for Dansk Tennis Forbund har hele tiden været, at de her turneringer skal være en fast del af kalenderen, så jeg er rigtig glad for, at alle gode kræfter er med igen i år.

- Det har stor betydning for at skubbe hele Tennisdanmark i en positiv retning, siger Thomas Kønigsfeldt, næstformand i Dansk Tennis Forbund.

Flere danske spillere udnyttede sidste år muligheden for at tjene point på henholdsvis ATP- og WTA-ranglisten.

Johanne Svendsen vandt ITF-turneringen i Vejle. Det var hendes første professionelle seniorturnering.

Samme sted nåede August Holmgren finalen, mens Benjamin Hannestad ugen efter nåede semifinalen på hjemmebanen på KB-anlægget.

Præmiesummen for både damer og herrer lyder på 15.000 dollar, hvilket svarer til lidt over 100.000 danske kroner.

Jens Anker Andersen, sportschef i Dansk Tennis Forbund, mener, at det kan lette vejen til en professionel karriere.

- Det er bare noget andet at spille på hjemmebane, hvor alt er bekendt og man kan sove i sin egen seng om aftenen. Det så vi også sidste år.

- Når man så har tjent sine første point på hjemmebane, giver det nogle helt andre muligheder for at komme ind i turneringer i udlandet, siger Jens Anker Andersen.

Turneringen i Vejle spilles i sidste uge af juli, mens KB's turnering afvikles i den første uge af august.