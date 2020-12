- For det meste ønsker de, at jeg skal dø

For hot til Instagram: Tennisstjerne censurerer sig selv

Hun har vundet fire WTA-titler og har gennem flere sæsoner ligget i top-30 på verdensranglisten, men uden for banen må den 31-årige ukrainske tennisspiller Lesia Tsurenko med 41.000 følgere på Instagram finde sig i en masse grimt sprog.

- Der kommer hadefulde beskeder ikke kun fra russiske lande, men fra alle mulige steder. For det meste ønsker de, at jeg og mine slægtninge skal dø, siger hun ifølge Championat.

- 'Dø dit svin' er en klassiker, men det mest almindelige ønske er, at jeg har kræft, siger Tsurenko.

- Jeg tror simpelthen ikke, at folk forstår, hvad de skriver. Måske lægger de ikke en mening i det, men det er en slags vrede, der varer i ti minutter, og så køler de ned og sletter måske deres beskeder, siger Tsurenko.

Fire muligheder: Ændrer Parken i 2023

- Vi blotter vores kroppe

Artiklen fortsætter under billederne

Tsurenko slog Caroline Wozniacki ud af US Open 2018 i anden runde. Foto: Adam Hunger/Ritzau Scanpix

I kvartfinalen måtte Tsurenko bøje sig for Naomi Osaka. Foto: Jason Decrow/Ritzau Scanpix

- Hendes far gik i fængsel for hende

Vild forvandling: Taber 53 kilo på 18 måneder

Hun gætter på, at de grimme ord kommer fra folk, der har gamblet på hendes kampe.

- Det er ikke min skyld, at folk på et tidspunkt har besluttet at smide alle deres penge på et bestemt resultat.

- Jeg gør bare mit job - og jeg kan vinde eller tabe, og ligegyldigt hvad, er nogen utilfredse, siger Tsurenko.

I februar sidste år var hun oppe som nummer 23 på ranglisten som sit bedste efter blandt andet en kvartfinale i US Open, mens hun lige nu er nede som nummer 146 efter et trist coronaår.

Rasmus åd sin karriere i stykker

Wozniacki vild med Jordans luksus

Vinder million-sag: - Fuldstændig ydmygelse

- Han forsøgte at kvæle mig med en pude

Dramatiske billeder: Kørt væk i kørestol

Husker du Borg, Becker og McEnroe: Her er alle skandale-stjernerne i dag