For hot til Instagram: Tennisstjerne censurerer sig selv

Verdens nummer fem Elena Svitolina har sammen med kæresten meldt fra til US Open, så hun har god tid til at lege med Instagram

Hun vandt den sidste turnering på WTA-touren inden coronavirussens indtog og rykkede op som nummer fem på verdensranglisten, men siden har hun ikke været i kamp.

Til gengæld har 25-årige Elina Svitolina fra Ukraine tid til at være aktiv på Instagram, og her var hun noget vovet i den forgangne weekend, og så måske alligevel ikke.

- Springer ind i weekenden sådan her, skriver Svitolina på et opslag, hvor hun fra en båd springer i havet i en vinkel, hvor hun ses bagfra i en af de badedragter, hvor der er sparet en del på stoffet.

Men Svitolina har tilsyneladende alligevel haft lidt svært ved at smide fotoet på, for hun har for en sikkerheds skyld lige haft gang i den sorte tus i Paint og har streget det meste af huden over som en slags censur.

Til stor fortrydelse for mange af hendes følgere.

- Lækkert foto, men fjern lige de sorte tus-streger, for det forringer fotoets kvalitet, skriver den jævnaldrende bordtennisspiller Hu Heming, der er Australiens bedste med bat og var med til OL 2016.

Også den ukrainske tv-vært Lesia Nikituk undrer sig.

- Hvorfor har du tegnet på billedet?, skriver hun.

Svitolina har ikke svaret på spørgsmålene, men har formentlig været en anelse blufærdig over for sine 635.000 følgere.

SÅ HÅRDT ER US OPEN RAMT AF AFBUD UDE - 1. Ashleigh Barty

UDE - 2. Simona Halep

3. Karolina Pliskova

4. Sofia Kenin

UDE - 5. Elina Svitolina

UDE - 6. Bianca Andreescu

UDE - 7. Kiki Bertens

UDE - 8. Belinda Bencic

9. Serena Williams

10. Naomi Osaka 1. Novak Djokovic

UDE - 2. Rafael Nadal

3. Dominic Thiem

UDE - 4. Roger Federer

5. Danii Medvedev

6. Stefanos Tsitsipas

7. Alexander Zverev

8. Matteo Berrettini

UDE - 9. Gael Monfils

10. David Goffin

Den ukrainske tennisstjerne var sidste år i semifinalen i både Wimbledon og US Open, ligesom hun var i kvartfinalen i Australian Open.

I alt er det blevet til 14 WTA-titler og 122 millioner kroner i præmiepenge, ligesom hun de seneste tre år har været oppe som nummer tre på verdensranglisten.

Uden for banen er hun også tennisramt. Kæresten er nemlig den 33-årige franskmand Gael Monfils, der har tjent lige så mange penge og står med 10 titler og er nummer ni på verdensranglisten.

De to får god tid til hinanden i den kommende tid. Begge har således som mange andre topspillere meldt fra til US Open, der spilles fra 31. august.

Det samme har foreløbig fem andre kvinder fra kvindernes top-10 samt to andre fra mændenes top-10.

Svitolina på tennisbanen i Berlin sidste år. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Svitolina med kæresten Gael Monfils, der også er blandt verdens 10 bedste tennisspillere. Foto: Steve Vas/Featureflash/SHUTTERSTOCK

