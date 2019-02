For svækket: Caroline dropper landsholds-comeback

Når det danske tennislandshold drager til Polen og Fed Cup i den kommende uge bliver det med Hannah Viller Møller på holdkortet i stedet for Caroline Wozniacki.

Danmarks ubetinget største tennisnavn havde ellers bekendtgjort et comeback til landsholdet efter adskillige års pause, men det var betinget af, at hendes gigtsygdom artede sig.

Desværre for de danske forhåbninger i den europæisk-afrikanske gruppe et er Caroline Wozniacki for svækket efter deltagelsen i Australien Open og har været tvunget til at melde afbud.

- Afbuddet fra Caroline er naturligvis en svækkelse af holdet. Men vi har fuld forståelse for, at hendes sygdom tvinger hende til at dossere sin aktivitet i denne sæson, siger sportschef i Dansk Tennis Forbund og Fed Cup-kaptajn Jens Anker Andersen i en pressemeddelelse.

Det droppede landsholdscomeback er en bet i forhold til Caroline Wozniackis eventuelle deltagelse i De Olympiske Lege i 2020 i Tokyo, hvor adgangskravet er Fed Cup-deltagelse.

Hun fik dog dispensation senest, da hun optrådte i rødt og hvidt til OL i Rio de Janeiro i 2016.

17-årige Hannah Viller Møller er udtaget for første gang til det danske landshold, som møder Rusland torsdag og Polen fredag. På spil er oprykning til World Gruppe II eller nedrykning til den europæisk-afrikanske gruppe to.

Det øvrige landshold består af verdensetteren på juniorranglisten, Clara Tauson, samt Karen Barritza, Emilie Francati og Maria Jespersen. Som nummer 668 i verden er Karen Barritza den højst rangerede singespiller på det danske hold.

