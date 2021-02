Forbløffet over Caroline: - Uvirkeligt

Den græske tennisstjerne Maria Sakkari hader at løbe og forstår slet ikke, hvordan Caroline Wozniacki kunne fuldføre et maraton midt i karrieren

Verdens bedste tennisspillere har været lukket inde på deres hotelværelser i et par uger op til Australian Open, der begynder næste mandag.

Nummer 22 hos kvinderne, græske Maria Sakkari, har brugt hotelpausen på at lancere træningsserien 'Træn med en spartaner' på sociale medier, men på trods af mindre boldtræning og mere fysisk træning, så har hun absolut ingen planer om at løbe maraton, ligesom Caroline Wozniacki gjorde midt i sin aktive karriere.

- Hvad Wozniacki gjorde, det var uvirkeligt, siger Sakkari til tennismediet Baseline.

- Hun var og er stadig en meget god atlet. Jeg kunne aldrig gøre, hvad hun har gjorde dér. Det må have taget så meget tid ud af hendes træningsplan og det har krævet en masse løb under turneringerne. Selvfølgelig var hun allerede fit, så det hjalp selvfølgelig en del, siger Sakkari.

Smidighedstræningen hjælper Maria Sakkari i kamp. Foto:Frank Franklin II/Ritzau Scanpix

Styrke har hun også. Foto: Danielle Parhizkaran/Ritzau Scanpix

Hun er selv mest til styrketræning og smidighedsøvelser, men hun har fået George Panagiotopoulos som fysisk træner, og han var med til OL i Atlanta som 200 meter-sprinter.

- Når jeg er i Grækenland, så ender jeg altid med at skulle løbe, selvom jeg ikke kan lide det for at være ærlig, siger tennisspilleren.

Den 25-årige græker bankede sidste år blandt andre Serena Williams og var i 1/8-finalen i både Australian Open og US Open og var oppe som nummer 20, der hendes bedste i karrieren.

Det var i 2014, at Caroline Wozniacki løb New York Maraton i tiden tre timer og 26 minutter.

