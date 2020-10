Forbløffet Serena: Har I ikke set det før?

Superstjernen er forundret over de mange hvide mennesker, der først nu har fået øjnene op for de uhyrligheder, sorte mennesker er blevet udsat for

Der hersker absolut ingen tvivl om, at Serena Williams er den største kvindelige tennisspiller i dette årtusinde, og mange vil pege på hende som alle tiders største kvindelige sportsstjerne.

Men gennem de 25 år, hun efterhånden har været professionel tennisspiller, har det været på trods af de omstændigheder, hun er blevet budt. Som kvinde, og som sort kvinde.

Det fortæller hun i et interview med modemagasinet Vogue, hvor hun fortæller, at hun ’er blevet underbetalt og undervurderet gennem årene’.

Hun er blevet udsat for racisme, nedgørelse og misogyni. Men alt dette har blot gjort hende endnu stærkere, fastslår hun.

- Jeg har dog aldrig været en person, der har sagt: ’Jeg har lyst til at have en anden farve’ eller ’jeg ville ønske, at min hud var en anelse lysere’, fortæller hun.

- Jeg elsker at være den, jeg er. Jeg elsker hvordan jeg ser ud, og jeg elsker at repræsentere smukke, sorte kvinder derude. Det er perfekt for mig. Jeg ville ønske det på nogen anden måde.

Tak til teknologien

Racismen har alle dage været blandt de hårdeste modstandere for den 23-dobbelte Grand Slam-vinder. Derfor ser hun Black Lives Matter-bevægelsen som et historisk stærkt skridt i den rigtige retning.

- Vi som sorte mennesker har en stemme, og teknologien har spillet en stor rolle. Vi har oplevet og set ting, der har været skjult i årevis; ting som vi som et folk har måttet gå igennem. Men det er først nu, folk for alvor er begyndt at finde deres telefoner frem og filme det, siger hun.

- I slutningen af maj var der så mange hvide mennesker, der skrev til mig og sagde: ’Jeg er ked af alt det, du har været igennem’. Jeg tror, at de et øjeblik begyndte – ikke at forstå, for jeg tror ikke, det er så let at forstå – at se. Jeg tænkte så: Kunne I ikke se det før? Jeg har talt om det hele min karriere. Der har været det ene tilfælde efter det andet, siger hun.

Hun har sine tenniskampe at spille, hun har sine borgerrettigheder som sort at kæmpe for, og så har hun sin position og rolle som kvinde at forsvare.

Sidstnævnte er lige så vigtig som borgerrettighederne som sort. Også her sker der ting og sager i den vestlige verden lige nu.

Alt skal forandres

Det har Serena noteret sig, men det er ikke nok. Der skal gøres mere for kvinder og deres rettigheder og muligheder for at opnå ligestilling.

- Kvinder bliver ikke uddannet eller forventet at kunne varetage stillinger som ledere i fremtiden. Eller som direktører for den sags skyld. Hele opbygningen skal forandres. Måske bliver det ikke meget bedre i min tid, men nogen i min position kan vise kvinder og mennesker med sort hudfarve, at vi har en stemme, fordi guderne skal vide, at jeg bruger min. Jeg elsker at stå op for mennesker og støtte kvinder. At være den stemme, som millioner af mennesker ikke har, siger 39-årige Williams.

Tidligere på året blev hun kåret som verdens næstrigeste kvindelige sportsudøver med en årlig indkomst på 36 millioner dollars. Kun overgået med en million dollars af konkurrenten Naomi Osaka.

Hun måtte i sidste uge trække sig fra French Open med en skade. Forinden havde hun nået semifinalen i US Open på hjemmebane i New York. Her var Victoria Azarenka dog en tand for god i en kamp, der i øvrigt var første gang, at to mødre mødtes i en Grand Slam-semifinale.

Serena Williams blev mor i 2017 og vendte siden retur til professionel tennis i februar 2018. Hun har siden været i fire Grand Slam-finaler – men har tabt dem alle.

