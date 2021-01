Forbud for kærestepar før kæmpe turnering

Deltagerne skal i to ugers karantæne før Australian Open, og det kan godt blive en udfordring for nogle

Forberedelserne til Australian Open i Melbourne er i fuld sving, men deltagerne kan forvente anderledes vilkår forud turneringen.

Turneringen finder sted fra 31. januar til 21. februar 2021, men alle deltagere skal i coronakarantæne allerede fra 16. januar.

De skærpede restriktioner er ikke lige let for alle deltagere. Kæresteparret Elina Svitolina og Gaël Monfils skal nemlig undvære hinanden i to uger, når de skal i karantæne.

- Gaël og jeg har allerede fået et brev, hvori der står, at vi ikke må se hinanden, når vi er i karantæne, for ikke at udvide antal personer vi ser. Det er den australske regerings dekret, siger Svitolina til det russiske medie BTU.

- Det vil selvfølgelig være underligt at vide, at vi er i nærheden af hinanden, men ikke får lov til at ses.

Deltagerne må kun gå ud fem timer om dagen, og i de fem timer skal de både nå at spise og træne. De får også lov til at spille tennis i en uge, men kun med en enkel partner.

Har været til psykolog

De skærpede restriktioner kan godt gå hen og blive en udfordring for den 26-årige Svitolina, der tidligere har været til psyokolog grundet covid-19.

- I øjeblikket er der et særligt pres. Det er også en anden følelse at spille uden fans, sagde Svitolina for nyligt på en pressekonference.

Hvis spillerne kommer igennem karantænen med en negativ coronatest, kan de bevæge sig frit i Melbourne og først der, kan kæresteparret få lov til at ses.

Den ukrainske tennisstjerne var i 2019 i semifinalen i både Wimbledon og US Open, ligesom hun var i kvartfinalen i Australian Open.

I alt er det blevet til 14 WTA-titler og 122 millioner kroner i præmiepenge, ligesom hun de seneste tre år har været oppe som nummer tre på verdensranglisten.

Kæresten Gaël Monfils, der har tjent lige så mange penge, står med 10 titler og er nummer ni på verdensranglisten.

