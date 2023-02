Forgæves comeback: Tauson færdig

Clara Tauson er færdig i WTA-turneringen i østrigske Linz.

Fredag aften tabte danskeren, da hun i kvartfinalen mødte kroatiske Petra Martic, verdensranglistens nummer 34.

Martic vandt i to sæt med cifrene 6-4, 7-5 efter en kamp, hvor Clara Tauson først et stykke inde i andet sæt kom rigtigt i gang. Men det var altså ikke nok.

Tauson er efter et skidt 2022 røget ned som nummer 141 på verdensranglisten, men kan med denne uges resultater se frem til at hoppe et lille stykke op, når listen opdateres mandag.

Den unge dansker fik den værst tænkelige start på kvartfinalen efter at være blevet brudt med det samme.

Tauson rejste sig dog med det samme og brød tilbage. Derfra fulgtes de to ad frem til 3-3. Her slog Martic til igen og vandt i Tausons udlæg.

Med ryggen mod muren fik Tauson ved 3-5 holdt serv, men hun var derefter tvunget til at bryde kroaten for at holde liv i muligheden for at tage sættet.

Det kom Tauson aldrig i nærheden af. Martic var overlegen og tog sættet uden at smide point i det afgørende parti.

Tauson tog sig en snak med sin træner i pausen mellem sættene, men det hjalp ikke ret meget. Ligesom i første sæt startede Martic med at bryde danskeren.

Det gik også galt for Tauson, anden gang hun servede i andet sæt. Tauson førte ellers 30-0, men Martic kom tilbage i partiet og fik bragt sig på 3-0.

Det så ud til at vende for Tauson i det efterfølgende parti. Her spillede danskeren sig til to breakbolde, men de blev begge misbrugt.

Det så sort ud for Tauson, men så fik hun vendt kampen fuldstændig på hovedet. Pludselig lykkedes hun med det meste, og så fik Tauson vendt 0-4 til 5-4.

Men så vågnede Martic op igen og satte trumf på. Først ved at vinde i egen serv uden at afgive point. Så ved at bryde Tauson rent. Kroaten var ustoppelig og lukkede kampen i eget udlæg ved igen at vinde samtlige bolde.