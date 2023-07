Forklarer exit: Nægter at tage chancer

Clara Tauson er endegyldigt færdig i årets Wimbledon.

Danmarks bedste kvindelige tennisspiller missede kvalifikationen til singleturneringen, mens hun tirsdag trak sig fra double på grund af en skade. Hun skulle have spillet sammen med Elisabetta Cocciaretto

Skaden er dog ikke så alvorlig, fortæller hendes træner Carlos Martinez til Ekstra Bladet.

- Lige nu er det bare for ikke at risikere noget. Det er ikke noget alvorligt. Men jeg foretrækker, at vi ikke tager nogle risici i den her turnering, siger han og fortæller, at tiden i stedet skal bruges på forberedelse frem mod de næste turneringer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Carlos Martinez er ikke bekymret for Clara Tausons skade. Foto: Carl Emil Nielsen

- Vi tager til Barcelona, hvor vi skal træne, og så må vi se. Hun skal komme sig godt og forberede sig godt, for hun har mange turneringer foran sig. Det er ikke alvorligt. Det er bare, hvad det er, siger han.

Annonce:

Den 20-årige dansker er nummer 92 på verdensranglisten. Temmelig langt fra 33. pladsen, som er karrierens bedste placering. Det tunge fald skyldes ikke mindst store problemer med netop skader.

Til gengæld er Holger Rune fortsat med i Wimbledon, hvor han onsdag genoptager sin første runde-kamp, som i går blev afbrudt efter første sæt på grund af regn.

Holger Rune vandt første sæt mod George Loffhagen, og resten af kampen kan følges direkte på ekstrabladet.dk fra klokken cirka 14.30.

Wimbledon er ikke den eneste store sportsbegivenhed netop nu. Tour de France ruller af sted og i dag møder rytterne de første bjerge. 67.000 danskere spiller med i holdet.dk og Ekstra Bladets managerekspert giver dig de bedste udskiftningsråd til dit hold her.

Holger Runes søster: Han er så omsorgsfuld