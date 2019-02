Forklarer mystisk forløb: Caroline ville gerne spille

Caroline Wozniacki endte med at melde afbud til det danske Fed Cup-hold med henvisning til sin gigtsygdom.

En melding, der har været imødeset med stor spænding efter et forudgående forløb, der har været indhyllet i en vis mystik.

Under Australian Open havde hun nemlig slet ikke lyst til at tale om, hvorfor hun igen havde meldt sig klar under den danske fane efter et længere fravær og indgik i den bruttotrup på fem spillere, som var udtaget til næste uges kampe i Polen.

Ja, hun lod vel næsten de få danske pressefolk forstå, at hun ikke selv havde meldt sig til. Men det havde hun, fastslår sportschef i Dansk Tennis Forbund og Fed Cup-kaptajn, Jens Anker Andersen overfor Ekstra Bladet.

- Vi spurgte og fik et positivt tilsagn. Selvfølgelig var der en dialog parterne i mellem. Jeg ville aldrig udtage en spiller, der ikke havde meldt sig klar til at spille, siger sportschefen, der har haft dialogen med Wozniackis manager, Mikkel Nissen.

Caroline Wozniacki spillede seneste Fed Cup i 2015, hvor hun her er i samtale med kaptajn Kenneth Carlsen. Foto: Ritzau Scanpix

Nu ærgrer han sig selvsagt over, at det danske topnavn ikke er med mod de stærke modstandere fra Rusland og værtsnationen Polen.

- Afbuddet fra Caroline er naturligvis en svækkelse af holdet. Men vi har fuld forståelse for, at hendes sygdom tvinger hende til at dossere sin aktivitet i denne sæson, siger Jens Anker Andersen.

Han har i stedet udtaget den 17-årige debutant, Hannah Viller Møller, men der er nok størst spænding knyttet til den et år yngre Australian Open-juniorvinder, Clara Tausons deltagelse.

Hun får dog formentlig status af andensingle på det danske hold, der sidste år rykkede op i Europa/Africa Group I. Førstesinglen hedder formentlig Karen Barritza, , der som verdens nummer 668 er den højst rangerede singespiller på det danske hold, hvor også Emilie Francati og Maria Jespersen er med.

Caroline Wozniacki var lykkelig, da hun blev udnævnt som dansk fanebærer ved OL i Rio. Foto: Finn Frandsen

Afbuddet til Fed Cup betyder, at Caroline Wozniackis eventuelle deltagelse i De Olympiske Lege i 2020 i Tokyo, vil være afhængig af en dispensation fra det internationale tennisforbund. Sådan en fik hun senest til OL i Rio de Janeiro i 2016.

På bundlinjen står dog, at Wozniacki næppe ser ret langt frem i sin nuværende situation. Hendes næste turnering bliver formentlig i Doha fra 11. februar, hvor hun ifølge Ekstra Bladets oplysninger deltager via et wildcard.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at indhente en kommentar fra Team Wozniacki.

