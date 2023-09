Forklarer sig efter træner-bombe

Det har været en begivenhedsrig dag for danskerne ved US Open i New York - få en opdatering på det her

Torsdag aften landede en kæmpe bombe fra Holger Rune-lejren, da Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, afslørede, at den 20-årige tennisstjerne har stoppet samarbejdet med Patrick Mouratoglou.

Mouratoglous stop lå i luften, da Aneke Rune tidligere på ugen fortalte til Ekstra Bladet, at hun gerne så sin søn gå tilbage til Lars Christensen, der har været Holger Runes træner siden seksårsalderen.

Lars Christensen ønsker ikke at udtale sig om trænersituationen. Foto: Jonas Olufson

Lars Christensen har konsekvent nægtet at svare på spørgsmål om trænersituationen.

Nu forklarer han til Ekstra Bladet, hvorfor han holder sig tavs - og har tænkt sig at blive ved med det.

Annonce:

'Jeg er dedikeret til mit arbejde. Det er det alene, der er min drivkraft. Jeg glædes med mine spillere, når de gør det godt, og jeg lider med dem, når de gør det mindre godt. Men i mit job handler det om at komme videre og finde løsninger for at hjælpe dem bedst muligt.'

'Mit drive ligger udelukkende der. Så hvis det en dag bliver interessant at skrive om det, så kan vi tage en snak. Jeg vil ikke kommentere på noget andet,' skriver Lars Christensen i en sms.

Holger Rune skal nu overveje, hvem der skal være hans nye træner. Foto: Jonas Olufson

Stort trænerkaos

I starten af 2023 var Lars Christensen og Patrick Mouratoglou fælles om trænertjansen, men under grussæsonen blev franskmanden foretrukket.

Til Wimbledon blev Lars Christensen hentet ind i teamet igen, men under hard court-sæsonen har det igen været Mouratoglou, der har varetaget trænergerningen.

Patrick Mouratoglou fortsætter ikke som træner for Holger Rune. Foto: Jonas Olufson

Men det har ikke fungeret, og derfor har Holger Rune nu valgt at stoppe samarbejdet med Patrick Mouratoglou som træner.

Lars Christensen vikarierede under US Open som træner for Clara Tauson, da hendes normale træner, Carlos Martinez, måtte melde afbud af private årsager.

Nu er spørgsmålet, om Lars Christensen fremover skal tilbage til Holger Rune, eller om han fortsætter som Clara Tausons træner. Eller noget helt tredje.