Forklarer sjov frisure

Holger Rune kan ikke lide at spille med kasket

Mange danskere går med problemet herhjemme: Håret vokser og vokser, mens frisørerne stadig er beordrede til ikke at åbne.

På den anden side af kloden løber der en dansker rundt, der har spillet sig helt frem til karrierens første kvartfinale i sin blot anden ATP-turnering.

Ved Chile Open har han spillet med samme frisure i kampene.

- Det føles godt at have det sådan her. Indtil videre går det godt, så hvorfor ikke beholde det, sagde danskeren til atptour.com, inden han spillede sig i kvartfinalen.

Artiklen fortsætter under billederne...



Danskeren nyder stor succes under ATP-turneringen Chile Open. Foto: Alberto Valdes/Ritzau Scanpix

Foto: Alberto Valdes/Ritzau Scanpix

17-årige Holger Rune prøvede sig med en kasket under karrierens første ATP-turnering i Argentina i seneste uge, men er gået væk fra det. Her tabte han i første runde.

- Jeg er ikke overtroisk på nogen måde, men det er rart, fordi mit hår er vokset meget, og jeg ikke kan ikke lide at spille med en kasket. Så jeg gjorde det her.

Holger Rune spillede med kasket under Argentina Open i seneste uge. Foto: Oscar Roberto Castro/Ritzau Scanpix

Natten til torsdag sikrede Holger Rune sig kvartfinalepladsen ved Chile Open, da han slog verdens nummer 29, Benoît Paire, ud.

Nu venter 8.-seedede Federico Delbonis fra Argentina, der ligger nummer 86 på verdensranglisten.

Holger Rune i stor optur: Slår favorit

- Super glad!

Betalte Clara fem år forud