'Forlad mysteriet' endelig opklaret

Aneke Rune har afsløret, at det var Holger Runes træner Lars Christensen, der blev bedt om at forlade træner-boksen under den dramatiske kvartfinale mod Casper Ruud ved French Open sidste år

- Forlad!

- Forlad! Hvis du vil hjælpe, så forlad!

Sådan råbte en rasende Holger Rune ud mod sin træner-boks under den dramatiske French Open-kvartfinale mod norske Casper Ruud sidste år.

Holger Runes mor, Aneke, rejste sig derefter op og forlod boksen, og man antog derfor, at det var hende, som var blevet bedt om at gå.

Historien blussede kraftigt op i både danske og internationale medier, men nu forklarer Aneke Rune, hvem der faktisk blev bedt om at gå.

I et stort interview med Avisen Danmark forklarer Aneke Rune, at det var Holgers træner Lars Christensen, der blev bedt om at gå.

- Det var hans træner Lars, som han bad om at gå. Holger var pissefrustreret over, at han sad og så helt sammenbidt ud, at han ikke var pumped nok, og at han ikke hjalp og coachede dér, hvor han skulle hjælpe, siger Aneke og fortsætter.

- Jeg synes ikke, hans træner skal gå, så jeg vælger at rejse mig og gå, for at han kan få lidt ro på.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Den altid støttende mor fortæller dog også, at Holger Rune skulle have lagt kortene på bordet med det samme, så historien ikke var blevet så stor.

- Set I bagklogskabens lys skulle han have sagt tingene, som de var, for jeg tror faktisk, han fik mere hate, fordi folk troede, det var mig. Holger kunne ikke drømme om at bede mig om at gå, siger Aneke.

Holger Rune er lige nu aktuel i Wimbledon, og spiller sin første kamp mod brite George Loffhagen på tirsdag.