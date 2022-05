Forlænger vanvittig stime

Den polske tennisspiller Iga Swiatek fortsætter med at imponere. Lørdag spillede hun sig uden de helt store problemer videre fra tredje runde af grand slam-turneringen French Open.

Det skete med en sejr på 6-3, 7-5 over Danka Kovinic fra Montenegro.

Dermed er den polske verdensetter nu oppe på 31 sejre i træk. I 22 af de seneste 23 sejre har hun endda vundet med 2-0 i sæt.

Swiatek kom flyvende fra start og bragte sig foran 3-0 i kraft af et servegennembrud.

Men Kovinic var ikke kommet for at være statist. Hun begyndte at bide fast i baglinjeduellerne og fik Swiatek til at begå fejl. Hun spillede sig helt tilbage i kampen ved at udnytte sin første breakbold til at reducere til 3-4.

Det behagede tydeligvis ikke Swiatek, som skruede bissen på. Efter sidebyttet gik hun ud og vandt de næste otte bolde på stribe og dermed sættet 6-3.

I andet sæt brød Swiatek to gange og kom foran med 4-1, men så lod hun til at miste lidt fokus.

Kovinic var iskold, når hun fik chancer til at bryde, og på den måde bragte hun overraskende balance i sætstillingen ved 4-4 og kom også foran med 5-4.

Men igen viste verdensetteren, at hun lige er et niveau over de fleste andre. Swiatek reagerede ved at vinde de næste tre partier og dermed sættet 7-5.

Den 20-årige Swiatek vandt sin hidtil eneste grand slam-turnering ved netop French Open i 2020.