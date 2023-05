Forlod banen: - Jeg sagde det til mig selv

'I'm so bad!'

Ordene gjaldede ud over Campo Centrale, da Holger Rune tabte første sæt af finalen i Italian Open mod Daniil Medvedev.

Kort efter stormede danskeren ud af banen.

Da han kom tilbage var det med ild i øjnene, der sikrede ham et brud i første parti af andet sæt.

- Det så ud som om, du kom tilbage med en helt fornyet energi. Hvad brugte du pausen på?

- Jeg skulle faktisk tisse, siger Holger Rune med et smil til Ekstra Bladet, inden han skifter over til en mere alvorlig mine.

- Men jeg sagde også til mig selv, at jeg skulle komme ud og spille mere offensivt og mere frit.

- Forholdene var sindssygt langsomme i dag. Det har regnet så meget, så banen var virkelig tung. Det, synes jeg, var til hans fordel. Men jeg vidste, hvad jeg gik ind til, så jeg var klar til at justere, siger Holger Rune.

En anderledes følelse

Justeringerne i pausen var dog ikke nok til at løbe med sejren, og derfor var det også en skuffet Holger Rune, der mødte pressen.

Men der var alligevel håb at spore i øjnene af ham

- Du var vanvittigt skuffet efter finalenederlaget i Monaco. Er det samme følelse, du sidder med nu, eller er det anderledes i dag?

- Det er en lidt anderledes følelse. I Monaco var jeg rigtig tæt på at vinde. Det var lidt en anden følelse. En mere irritabel følelse.

- Jeg havde nogle chancer i dag, som jeg ikke rigtig formår at tage. Der er nogle små ting, jeg føler, jeg kunne have gjort bedre i dag. Men det er en proces, og jeg må tilbage til arbejdet, siger Holger Rune, der nu har fokus på det helt store mål.

- Paris er mit hovedmål i grussæsonen. Jeg har fået de kampe, som jeg har brug for, for at være så godt forberedt som muligt. Nu er det de små ting, jeg skal gøre bedre, næste gang jeg er i de her store kampe, siger danskeren.