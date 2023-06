Forlod banen: - Sagde det til mig selv

Det kunne næsten ikke have været en værre start på opgøret.

Holger Rune blev kørt rundt i manegen i de to første sæt mod Casper Ruud, og lignede slet ikke sig selv.

Den unge tennisstjerne forstod heller ikke helt selv, hvad der skete.

- Jeg er ikke syg eller noget. Men jeg var helt klart ved siden af mig selv. Jeg justerede dårligt i forhold til slagene. Jeg så ikke bolden optimalt, som jeg plejer at gøre. Jeg plejer at fange bolden meget hurtigere og rykke derhen tidligt.

- Men i dag følte jeg mig stresset derinde. Hvilket nok var, fordi jeg var for langsom til at opfatte de korte bolde og mulighed for at gå ind og spille aggressivt, siger Holger Rune.

Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Efter andet sæt måtte han en tur ud af banen. Da han kom tilbage i tredje sæt var han som forvandlet.

- Jeg gik ud og skiftede tøj og tissede. Og så sagde jeg til mig selv, at det nok var på tide at komme i gang igen. Hvis jeg gerne ville have en chance i den her kamp, så er jeg nødt til at starte stærkt her i tredje sæt og prøve at få brudt ham.

- Jeg kom stærkt tilbage i tredje sæt. Det var positivt. Men det er for længe at spille under niveau. Især når man møder en spiller som Casper, siger Holger Rune.

Holger Rune tabte kampen til Casper Ruud i fire sæt med cifrene 1-6, 2-6 og 6-3 og 3-6.