Forlod banen: Skulle på toilettet

Andet sæt var netop spillet færdig, da der pludselig kun var en spiller på banen i Wimbledon-kampen mellem Holger Rune og Marcos Giron.

Underlaget var ikke danskerens bedste ven tirsdag eftermiddag, og fra tilskuerpladserne lignede det flere gange, at han sad fast og ikke følte sig helt tilpas.

Og da han så på et tidspunkt helt forlod banen, troede mange, han var gået ud for at få behandling for en skade.

Men den reelle forklaring var ganske udramatisk.

- Jeg tog pausen, fordi jeg skulle på toilettet, og så skiftede jeg tøj imens. Jeg prøvede at komme tilbage og være fuld af energi, men jeg fandt aldrig det niveau, jeg ønskede, sagde Holger Rune på pressemødet efter kampen.

Der var et par gode slag fra hans hånd undervejs, men han endte med at tabe klart med 6-3, 7-5, 6-4.

- Udefra så det ud til, at du var godt træt af underlaget. Drillede det dig?

- Jeg ved ikke, om det drillede mig specielt, men man glider lidt på græsset nogle gange, sådan er det. Jeg prøvede at have så god balance som muligt, men det sker nogle gange, når man er i løb og skal stoppe.

- Man har ikke lyst til at glide, for det er risikabelt for anklerne, men heldigvis har mine knæ og alting det godt, så der er ingen problemer, slog han fast.

Artiklen fortsætter under billedet..

Den 28-årige amerikaner Marcos Giron lignede en spiller, der på dagen var mere erfaren, og det var han da også.

I hvert fald aldersmæssigt. Men modsat Rune kom han også fra to gode præstationer på græs, og det fik i sidste ende stor betydning for kampens udfald.

- Det var en hård kamp. Marcos spillede godt og havde masser af selvtillid fra den sidste turnering på Mallorca. Det kunne man se. Han var ikke bedre end forventet. Jeg kender ham godt, fordi vi har trænet sammen en del gange.

- Jeg ved, at han er svær på græs. Han ligger med et rimeligt lavt tyngdepunkt, mikser spillet op med slice og spiller relativt fladt. Han servede ret præcist, og det var svært at breake ham, selvom jeg havde chancer. Specielt i tredje sæt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Ekstra Bladet er taget til Wimbledon for at følge stjernerne. Læs meget mere herunder.

Kaotisk start: Regn suspenderer alle kampe

Benhård Holger: - Ja, jeg skal angribe ham

Tausons smerte-helvede: Lægerne ved det ikke