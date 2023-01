Forlod pludselig kampen: - Jeg skulle tisse!

Holger Rune måtte et kort øjeblik i omklædningsrummet for at lade vandet

Det skabte stor undren på pressepladserne, da Holger Rune i tredje sæt under kampen mod Maxime Cressy pludselig forlod banen og gik i omklædningsrummet.

Der var ikke givet nogen melding om, at danskeren skulle have behandling, og Holger Rune var heldigvis kun væk i et par minutter.

Danskerens forklaring på situationen var da også ganske plausibel, da han blev spurgt ind til det på et pressemøde efter kampen.

- Jeg skulle tisse, lød det med en smil fra Holger Rune.

Og der var masser at smile af, eftersom danskeren ganske overlegent slog den to meter høje amerikaner.

Men det var ikke helt uden udfordringer, fortæller han.

- Det var en underlig kamp at spille. Man får ikke meget rytme. Man skal være der på de vigtige point. Hele spillet var op til ham.

- Han server kæmpestort. Når han server, er det nærmest to førsteserver med over 200 (kilometer i timen, red.) på begge. Jeg fik ikke slået meget i dag, så det skal jeg have trænet i morgen (fredag, red.), siger Holger Rune.

Den danske tennisstjerne skal igen i aktion lørdag, hvor han spiller tredje runde i Australian Open mod franske Ugo Humbert.