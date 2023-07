Forlod stadion: Nu forklarer han

Holger Runes mor Aneke Rune og hans træner Lars Christensen var ikke til stede under de to sidste sæt

Holger Runes spillerboks blev under kampen mod Alejandro Davidovich-Fokina pludselig to personer færre.

Mellem tredje og fjerde sæt valgte Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, og hans træner Lars Christensen helt at forlade stadion

Ifølge Holger Rune var det ikke noget, han havde bedt dem om.



- Jeg ved ikke, hvorfor de gjorde det. Vi har ikke snakket efter kampen. Eller jo - men vi har ikke snakket om det.

- Jeg tror mest, at de gjorde det, for at få så meget ro ind på banen som muligt og få mig til at holde fuldstændig fokus, forklarer han.

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, og træner Lars Christensen var ikke til stede i boksen, da Holger Rune vandt de sidste to sæt og kampen mod Alejandro Davidovich Fokina. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix



Inden de to forlod stadion råbte Holger Rune flere gange med frustrationer op mod sin boks.

Men det var som om, at der blev færre råb, efter Aneke Rune og Lars Christensen havde forladt deres pladser.



- Hvilken effekt havde det på dig, at de gik?



- Jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg ser alt som god support, der sidder i min boks. Det er jo mig, der vælger, hvem der skal sidde der.



- Men hvis det var deres beslutning, at de følte, det var bedre for mig, at de ikke var der til sidst, så er det nok, fordi det var bedst for mig.



- Jeg vil gøre alt, hvad der skal til for at vinde, siger Holger Rune.



I sidste ende vandt han da også kampen efter en vanvittigt drama i fem sæt.



Nu er han klar til fjerde runde i Wimbledon, hvor han møder vinderen af opgøret mellem Francis Tiafoe og Grigor Dimitrov. I skrivende



Den kamp bliver spillet mandag.