Fornem gestus af russisk stjerne

Det er gået verden rundt, de få gange, ukrainske og russiske sportsfolk er tørnet sammen, siden russerne invaderede Ukraine i slutningen af februar.

Mens det indtil nu er foregået i fred og fordragelighed og med øje på det rent sportslige, er det endnu ikke sket, at de ligefrem er fløjet hen for at hjælpe modstanderen, hvis det skulle komme på tale.

Indtil mandag.

Her udviste den russiske tennisstjerne Daria Kasatkina, hvilket fint menneske hun er, da modstanderen, ukrainske Anhelina Kalinina, pludselig faldt om på græsset i WTA-turneringen i Berlin efter 1. sæt.

- Jeg så ikke, hvad der skete, men jeg drejede hovedet og så Anhelina ligge på græsset, fortalte French Open-semifinalisten Kasatkina.

Det viste sig, at Kalinina havde fået krampe i læggen.

Og så var der kun én ting at gøre.

Kasatkina spænede ud og hentede en pose is, som hun få sekunder efter lagde på Kalininas ben.

- Hendes læg var i kramper, så jeg fandt noget is, og hun fik noget behandling. Kramper kommer og går, men heldigvis var hun i stand til at spille kampen færdig, sagde Kasatkina.

Verdensranglistens nummer 12, Kasatkina, vandt kampen mod 37. pladsens Kalinina 5-7, 6-3, 6-1.

Hun og de øvrige russiske og belarusiske spillere spiller under neutralt flag på henholdsvis WTA- og ATP Touren, mens de er forment adgang til den forestående Wimbledon-turnering.

I næste runde møder Kasatkina i øvrigt vinderen af opgøret mellem landsmanden Ekaterina Alexandrova og den i øvrigt ukrainskfødte belgier, Maryna Zanevska.

