Forsikret mod virus - får giganterstatning

Det kan ikke skade at være godt dækket. Sådan lyder enhver snusfornuftig assurandørs salgstale, når man kigger på forsikringer.

Og der kan være noget om snakken.

I hvert fald når det gælder den netop aflyste udgave af den traditionsrige tennisturnering Wimbledon.

Arrangøreren, The All England Lawn Tennis and Croquet Club, har nemlig på opfordring fra de internationale tennisforbund tegnet en forsikring, der netop dækker mod aflysninger på grund af virusser og smitsomme sygdomme.

Det har de på grund af sarsudbruddet tilbage i 2003.

Og hvad er så sådan en forsikring værd? Mindst 850 millioner kroner, vurderer engelske medier.

Det betyder, at selskabet på den måde trods alt kan sikre et overskud - det lød i 2019 på 340 millioner kroner.

- Forsikringen hjælper os i et vist omfang til at beskytte overskuddet. I et stort omfang, vil jeg mene.

- Selvfølgelig er vi heldige at have forsikringen, og den hjælper, men den løser ikke alle problemer. Detaljerne og beløbene kommer vi nok til at vente måneder med at kende, siger Wimbledon-direktør Richard Lewis.

Wimbledon, der årligt betaler knap 13 millioner kroner for virus-forsikringen, havde sidste år en omsætning på 2,15 milliarder kroner.

