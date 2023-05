Forstår det ikke: - Hvad gør jeg forkert?

Mens der i Danmark har været flere lejligheder til at juble over Holger Runes fremragende resultater på tennisbanen i 2023, ser det noget anderledes ud for vores norske naboer.

Norges 24-årige tennishåb Casper Ruud ligger godt nok højere end Holger på ATP's verdensrangliste, men resultaterne for nordmanden har været håbløse i 2023.

Senest røg han ud i første kamp til nummer 105 i verden Matteo Arnaldo til Madrid Open, og den sløje form frustrerer Casper Ruud.

Casper Ruud skal ud og jagte et godt resultat til Italian Open. Foto: Jonathan Hui/Ritzau Scanpix

- Forventningerne er højere nu, og det kan være udfordrende at komme ind i en turnering. Jeg tænker også: Hvad gør jeg forkert? Hvorfor virker det ikke? Jeg gjorde det sidste år, sagde Casper Ruud til pressen i Rom tidligere på ugen ifølge VG.

- Jeg forventede en nedtur på et tidspunkt, men det er ikke sjovt.

- Er jeg stagneret på mit niveau, mens alle de andre spillere er blevet bedre?, lød det fra Ruud på pressemødet

Casper Ruud skal - ligesom Holger Rune - i kamp i Italian Open fredag, og ifølge Christian Ruud, der er far og træner, er de klar til at levere et godt resultat.

- Vi tror på, at der kan ske store ting i de næste par uger, og vi arbejder hårdt for gøre det godt i Rom og French Open, siger Christian Ruud.

Holger Rune tabte kvartfinalen ved French Open til Casper Ruud. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Det var Casper Ruud, der slog Holger Rune ud af sidste års udgave af French Open. Det skete i kvartfinalen i et yderst intenst opgør.

Efter kampen føg det med beskyldninger imellem de to tennisstjerner, og de har ikke stået ansigt til ansigt på tennisbanen siden.

I alt fire gange har de mødt hinanden. Casper Ruud har vundet alle gange.