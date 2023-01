Forsvandt igen: Bruger særlig tisse-taktik

I Holger Runes kamp mod Maxime Cressy forleden, forlod danskeren pludselig arenaen for en stund. Årsagen var ganske plausibel - han skulle tisse.

Lørdag måtte Holger Rune igen en lynhurtig tur i omklædningsrummet midt under kampen mod Ugo Humbert for at hælde vandet fra kartoflerne.

- Jeg skal jo tisse lige som alle andre. Jeg drikker meget inden kamp for at være hydreret. Det var ikke supervarmt i dag, men solen skinner, og jeg sveder meget. Så det var vigtigt for mig at drikke en hel masse inden kamp, siger Holger Rune, da han bliver spurgt ind til sine tissepauser.

Man kan vælge at anmode dommeren om én tissepause i løbet af kampen, men det var altså ikke nok for Holger Rune.

Derfor måtte han benytte en særlig taktik til at nå flere gange på toilettet.

- Jeg tissede af lige inden kampen, men pludselig skulle jeg tisse helt vildt (i starten af kampen, red.).

- Så spurgte jeg dommeren, om jeg måtte gå på toilettet. Hun sagde så, at det ville tælle som et toiletbreak, hvis jeg gjorde det nu. Hvis vi skulle spille fem sæt, så kunne det godt være, jeg ville få brug for det der.

- Så jeg tænkte, jeg hellere måtte vente tre games, og så bruger jeg mine sideskift på at løbe ud og tisse og komme tilbage, siger Holger Rune.

Trods en presset blære slog Holger Rune på overlegen vis Ugo Humbert i tre sæt med cifrene 6-4, 6-2 og 7-6 (7-5).