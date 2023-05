Forsvarer Holger efter kritik: - Han legede med dem

Holger Rune er en af verdens mest omtalte tennisstjerner i øjeblikket.

Det skyldes naturligvis de imponerende resultater, som han leverer uge efter uge. Men opmærksomheden skyldes måske i lige så høj grad Holger Runes person.

Der kan ikke være tvivl om, at han deler vandene med sin udadreagerende facon på tennisbanen.

På den ene side bliver Holger Rune rost for at ruske op i en til tider konservativ sport. På den anden side bliver han kritiseret for ikke at have den rette etikette og udvise mangel på respekt for sporten.

Men hvis man spørger tennistalentets stjernetræner, Patrick Mouratoglou, har Holger Rune absolut ingen grund til at ændre på sig selv.

- Jeg kan personligt godt lide spillere, deler ud af deres følelser. Når man deler dem med publikum, hjælper det også folk med at forbinde sig til dig på en god eller på en dårlig måde. Men de forbinder sig. Og det vækker stadion til live.

- Det er derfor, at den slags spillere generelt er gode til at fylde stadion op. De fylder stadion på grund af spillet – og vi elsker spillet - men det handler ikke kun om at skyde en tennisbold på den anden side af banen, siger Patrick Mouratoglou i en video på sin Instagram-profil.

I løbet af de seneste uger har der ved flere lejligheder været en nærmest drabelig stemning mellem Holger Rune og publikum.

Tilskuerne var klart imod Holger Rune under semifinalekampen mod Jannik Sinner i Monte Carlo. Foto: ERIC GAILLARD/Ritzau Scanpix

Det skete blandt andet i opgørene mod henholdsvis Jannik Sinner i Monte Carlo og mod Alejandro Davidovich Fokina i Madrid.

Særligt i sidste tilfælde blev Holger Rune blevet kritiseret for at gøre sig uvenner med publikum og lade det gå ud over sit spil, mens det i kampen mod Sinner i Monte Carlo omvendt så ud til at have en positiv effekt.

- I Holgers tilfælde i Monte Carlo var han i nogle få kampe i stand til at udtrykke en masse følelser, men ikke på en måde, der påvirkede hans spil. På en måde legede han med publikum og fik dem til at løfte ham op. Og jeg synes, det var en stor fordel for ham, siger Patrick Mouratoglou.

Derfor køber han ikke kritikken af Holger Runes person.

Tilskuerne buhede og piftede ad Holger Rune under næsten hele kampen mod Alejandro Davidovich Fokina i Madrid Open. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

- I modsætning til andre prøver Holger ikke at fake for at se graciøs ud. Han er ægte. Han er en reel og passioneret ung mand. Det ved dem, der kender ham. Kan han forbedre sig? Selvfølgelig. Forbedrer han sig? Selvfølgelig. Kan han kanalisere sin energi på banen bedre? Ja, han kan, og han ender med at blive fantastisk til det.

- Stereotyper af perfekte, falske mennesker er kedelige og uautentiske. Han er autentisk og menneskelig, skriver Patrick Mouratoglou i en kommentar til videoen.

Træner stadig sammen

Holger Rune og Patrick Mouratoglou havde egentlig afbrudt samarbejdet, men franskmanden trådte alligevel til under Holger Runes turneringer i Monte Carlo og Madrid, fordi Holger Runes normale træne, Lars Christensen, var fraværende.

- Patrick vil være i Madrid, og så er planen, at Lars (Runes normale træner, Lars Christensen, red.) og Holger træner efter Madrid og tager videre herfra, lød det fra Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, før turneringen i den spanske hovedstad.

Lars Christensen skulle efter planen træne sammen med Holger Rune efter Madrid Open. Foto: Jens Dresling

Men efter det forholdsvis tidlige exit i tredje runde af Madrid Open har Holger Rune taget nogle dage på akademiet i Monaco. På forskellige videoer på Instagram kan man se, at han træner sammen med Patrick Mouratoglou - Lars Christensen er derimod ikke at få øje på.

Holger Rune tager i denne uge hul på Italian Open i Rom, hvor han indtræder i anden runde af turneringen enten fredag eller lørdag.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Holger Runes bagland til, om Patrick Mouratoglou bliver en del af teamet i Rom, men det har i skrivende stund ikke været muligt.