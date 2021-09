Fortsætter forrygende optur

Det blev til en sikker sejr for Holger Rune, da det danske tennises onsdag tog hul på en Challenger-turnering i franske Orleans.

Mod Gilles Simon, som tidligere i karrieren huserede i top-10 på verdensranglisten, blev det til en sikker sejr for danskeren i første runde af turneringen.

Rune vandt 6-4, 6-0 over 36-årige Simon, der må antages at have sine bedste år bag sig. Franskmanden ligger nummer 99 på verdensranglisten.

Holger Rune ligger 25 pladser under Simon på verdensranglisten, men de to spilleres placeringer afspejler tilsyneladende ikke deres nuværende niveau.

For danskeren var noget bedre end Simon og gik da også ind til kampens som bookmakernes klare favorit.

Efter en indledning på kampen, hvor begge spillere holdt deres serv, tog Rune et skridt mod sejren i første sæt med et servebrud til 4-3.

I andet sæt havde Simon ikke meget at skyde med. Rune åbnede det ved at bryde franskmandens serv, og det fortsatte altså i resten af sættet, indtil der stod 6-0, og kampen var forbi.

