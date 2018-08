Foruroligende tro: Aldrig haft større chance for at slå Caroline

NEW YORK (Ekstra Bladet): Der er gået over ti år siden deres første af i alt tolv indbyrdes møder, så de spillemæssige hemmeligheder mellem Samantha Stosur og Caroline Wozniacki er tæt på ikke-eksisterende.

Noget andet er så, hvem der i en stegende hed middagstime kommer ud på Arthur Ashe Stadium med den bedste dagsform. Det ved begge veteraner, og den 34-årige australier, der vandt US Open i 2011, er foruroligende fortrøstningsfuld.

- Det er ikke den ideelle lodtrækning, men det er det nok heller ikke for hende, siger hun muntert til de australske journalister.

- Det bliver virkelig en test. Jeg ved, at det bliver en virkelig hård kamp, og jeg ved, at jeg skal spille virkelig godt for at vinde den.

Den 34-årige veteran har ikke haft nogen stor sæson, men lige nu føler hun, at formen er for opadgående.

- De seneste uger har jeg fået mere kamptid på banen, og mine træningspas har været virkelig gode, og jeg føler mig helt fit.

- Så længe, jeg kan holde sammen på mig selv og spille på det niveau, jeg ved, at jeg har, så har jeg lige så stor en chance som nogensinde for at slå Caroline.

Den australske veteran kan blive temmelig frustreret, når hendes spil ikke kører. Foto: AP

- Vi kender hinandens spil ud og ind, for vi har også trænet sammen et utal af gange. Jeg skal spille på min egen måde, være aggressiv og lykkes med det.

- Mod en type som hende, der løber så mange bolde op, kan man godt føle, at man skal slå to vindere for at få pointet. Hun vil fighte og få dig til at slå en ekstra bold hele tiden, så det handler om at finde balancen mellem at være aggressiv og ikke miste kontrollen, siger hun og peger på forskellen i kamptræning:

- Hun har ikke spillet mange kampe siden Eastbourne, mens jeg har haft mere tid på banen. Men du kan ikke lægge for meget i det, for en type som hende vil altid være klar til at give alt.

- På den anden side ved man ikke, hvor meget det kan spøge i hendes hoved, siger Samantha Stosur, der efter et skadeplaget 2017 i dag er verdens nummer 64.

Caroline Wozniacki har måttet træne sig i form, så det er usikkert, hvor hun står før US Open. Foto: Ritzau Scanpix

Har australieren en fordel i kampform, kunne den andenseedede dansker til gengæld drage glæde af sin status, da hun mandag formiddag fik en time at træne i inde på Ashe.

- Det er rart at få lov at komme herind, for banen ændrer sig fra dag til dag, bliver mere slidt og dermed hurtigere. Så det var rart at få trænet her, sagde Caroline Wozniacki, der blandt andet fik sin hittingpartner til at imitere Stosurs stærke serv.

- Det var en god sidste træning. Jeg føler mig rigtigt godt tilpas. Jeg er klar til i morgen.

Danskeren, der har vundet syv af de tolv opgør, går på banen klokken 18, dansk tid.

