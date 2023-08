Forvirring i omklædningsrummet: Ingen vidste noget

Når Caroline Wozniacki skal spille anden runde af US Open, bliver det i hovedarenaen i bedste sendetid

Caroline Wozniacki og Petra Kvitova stødte sammen i omklædningsrummet, men ingen af dem anede, at de potentielt kunne støde ind i hinanden i US Open

Der er lagt op til lidt af et legendeopgør, når Caroline Wozniacki natten til torsdag møder tjekken Petra Kvitova i anden runde af US Open.

De to tidligere grand slam-vindere er jævnaldrene og har begge masser af år på bagen på WTA-touren.

Foto: Jonas Olufson

Og de har da også haft lejlighed til at snakke sammen flere gange inden deres kamp. Men ingen af dem havde på daværende tidspunkt tænkt over, at de potentielt kunne møde hinanden allerede i anden runde af turneringen.

- Jeg talte med Petra både lørdag og søndag, men jeg anede faktisk ikke, at jeg kunne møde hende i anden runde.

- Søndag snakkede vi sammen i omklædningsrummet. Vi snakkede om hinandens modstandere, og hun sagde, at det var fedt, jeg var tilbage. Og så snakkede vi lidt om familie.

- Jeg tror heller ikke, hun havde nogen idé om, at hun kunne møde mig, siger den danske stjerne.

Foto: Jonas Olufson

Husker særlig kamp

Caroline Wozniacki og Petra Kvitova har spillet adskillige dramatiske kampe på WTA-touren gennem årene.

Senest mødtes de i sæsonfinalerne i 2018, hvor Caroline Wozniacki vandt over tjekken.

- Jeg er dårlig til at huske mine kampe, men vi har haft nogle hårde opgør i tre sæt. Der er et par stykker, der stikker ud. Én som jeg tabte til hende i Wimbledon, hvor hun endte med at vinde turneringen. Og i Beijing slog jeg hende og blev efterfølgende nummer et i verden. Det var specielt.

Foto: Vincent Thian/Ritzau Scanpix

Der er ingen tvivl om, at Petra Kvitova, som er nummer 11 på verdensranglisten, er storfavorit mod Caroline Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Kan være en fordel

Men måske kan den danske tennisspiller drage fordel af at møde en, hun kender så godt.

- Der er selvfølgelig både plusser og minusser. Men jeg ved præcist, hvad jeg skal gøre. Jeg ved, hvad det kræver af mit spil for at slå Petra. Det, at jeg ved det, finder jeg selvfølgelig en vis ro i.

- Jeg er her for at konkurrere. Jeg kender mig selv og mine kompetencer. Hvis jeg spiller mit bedste tennis, så tror jeg, jeg kan slå alle i turneringen, lyder det selvsikkert fra Caroline Wozniacki.