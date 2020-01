Fræk tuneser driller Caroline

- Hun kan nok ikke lide den måde, jeg spiller på, og jeg kan ikke lide hendes måde at spille på, siger uortodokse Ons Jabeur før mødet med danskeren

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Lidt overraskende er det tunesiske Ons Jabeur, der er nummer 78 i verden, som venter på Caroline Wozniacki i tredje runde fredag.

Og det kan sagtens blive en udfordring, for den 25-årige boldbegavelse har fundet noget nær topformen og har på sin vej sendt 12. seedede Johanna Konta og senest Caroline Garcia ud.

- Hun er helt sikkert en stor spiller, og jeg glæder mig til kampen. Jeg er en anden person nu og helt sikkert en anden spiller, end sidste gang jeg mødte hende, siger hun med adresse til nederlaget til Wozniacki i Indian Wells i 2015.

Nu kan hun ikke alene få revanche men også sende danskeren på pension.

- Jeg tænker ikke på det, fordi det ville jo ikke være så sødt. Men hvis det sker, så sker det. Men jeg spiller for mig selv, og jeg tænker ikke på noget andet.

- Hun giver nok det sidste, fordi det er hende sidste turnering, og jeg er glad for at møde hende på en af de store baner, siger Ons Jabeur.

Ons Jabeur skriger sin glæde ud over at være i tredje runde i Melbourne for første gang. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Hun elsker at slice, lægge stopbolde, lobbe og køre sin modstander rundt. Så det er to stilarter, der skal mødes.

- Hun kan nok ikke lide den måde, jeg spiller på, og jeg kan ikke lide hendes måde at spille på. Fordi det er meget forskellige spillestile.

- Jeg vil spille mit eget spil, og hvis hun gerne vil løbe, må jeg prøve at få hende ud af løbe. Lad os se hvor fysisk stærk hun er. Om hun er klar til at forlænge karrieren eller ej, siger tuneseren med et smil.

- Jeg har tabt mig, selvom jeg nok godt kunne tabe mig et par kilo mere, lyder det lattermildt fra Ons Jabeur. Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har hun ikke altid haft på, når hun har læst de sociale medier, hvor hun har været udsat for ondsindede drillerier på grund af sin lidt trinde krop.

- Jeg har tabt mig, selvom jeg nok godt kunne tabe mig et par kilo mere, så er jeg blevet hurtigere. Jeg har arbejdet hårdt fysik, og jeg er glad for at det arbejde har betalt sig, siger hun.

- Det er første gang i Australien at jeg er i tredje runde. Men jeg håber at denne gang er lykkens gang, og at jeg kan komme længere end tredje runde.

Caroline Wozniacki i Australian Open 2019, seedet 3 3. runde: Maria Sharapova, Rusland, 6-4 4-6 6-3 2018, seedet 2 Vinder finale over Simona Halep 7-6, 3-6, 6-4 2017, seedet 17 3. runde: Johanna Konta, Storbritanien, 6-3 6-1 2016, seedet 16 1.runde: Yulia Putintseva, Kazakhstan, 1-6 7-6(3) 6-4 2015, seedet 8 2. runde: Victoria Azarenka, Hviderusland, 6-4 6-2 2014, seedet 10 3. runde: Garbiñe Muguruza, Spanien, 4-6 7-5 6-3 2013, seedet 10 4. runde: Svetlana Kuznetsova, Rusland, 6-2 2-6 7-5 2012, seedet 1 Kvartfinale: Kim Clijsters, Belgien, 6-3 7-6(4) 2011, seedet 1 Semifinale: Na Li, Kina, 3-6 7-5 6-3 2010, seedet 4 4. runde: Na Li, Kina, 6-4 6-3 2009, seedet 12 3. runde: Jelena Dokic, Australien, 3-6 6-1 6-2 2008, seedet 64 4. runde: Ana Ivanovic, Serbien, 6-1 7-6(2) Vis mere Luk

