Fransk farce: Her tvinger de fansene væk

Det forekommer, at en enkelt eller flere tilskuere bliver eskorteret væk fra en sportsbegivenhed. Men det hører godt nok til sjældenhederne, at 5000 bliver smidt ud.

Det skete onsdag aften, da det ellers var ved at spidse til i French Open-kvartfinalen mellem Novak Djokovic og Matteo Berrettini i Paris.

For klokken nærmede sig 23, og på grund af den igangværende pandemi er det i Frankrig ikke lovligt at opholde sig i større forsamlinger efter det tidspunkt.

Ja, egentlig er det klokken 21, men arrangørerne havde fået tilladelse til en udvidelse.

Og så var det endda første gang under årets turnering, at der blev lukket tilskuere ind til aftenens kampe på Roland Garros.

Men det endte i en farce, hvor kampen måtte afbrydes i 4. sæt, hvor spillerne måtte ud i omklædningsrummet, mens arrangørerne fik tømt stadion.

- Vi bliver, vi bliver, sang en gruppe tilskuere i et forsøg på humoristisk trods – velvidende, at det ikke ville komme til at ske.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Andre var bare godt gammeldags sure.

- Vi har betalt 500 euro for to en halv times kamp. Det er uacceptabelt, kom det fra en mandlig tilskuer, der havde taget sin hustru og to børn med.

Man kan selvfølgelig diskutere, hvorvidt det så er videre gennemtænkt at bruge så mange penge på en kamp, der først begyndte kl. 20, nu man var bevidst om, at dørene bliver lukket kl. 23.

- Rimelig tamt at smide fans ud af stadion, inden kampen er slut, kom det fra den amerikanske tennisjournalist Ben Rothenberg på Twitter.

-Tre timer er så smalt et vindue til at tro på, at en bedst-af-fem-sæt-kamp kan være slut til tiden. Jeg håber, de her fans får nogle penge igen, skrev han.

De franske arrangører har i år indført aftenkampene efter en aftale med Amazon, hvilket har afstedkommet flere kampe uden tilskuere – heriblandt kvartfinalen i herresingle mellem Stefanos Tsistipas og Daniil Medvedev.

Djokovic og Berrettini vendte i øvrigt retur lidt senere, og så vandt serberen 6-3, 6-2, 6-7 (5-7), 7-5, hvorfor han er klar til Rafael Nadal i semifinalen.

