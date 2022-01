Frederik Løchte stopper karrieren

Den tidligere Wimbledon-vinder i herredouble Frederik Løchte Nielsen indstiller sin professionelle tenniskarriere. Det oplyser han til TV 2 Sport.

- Jeg stopper nu, for det er det rigtige tidspunkt for mig både spillemæssigt og privat. Jeg er klar til et nyt kapitel i mit liv, siger Løchte til mediet.

Han har netop deltaget i double ved grand slam-turneringen Australian Open, som altså blev hans sidste på topplan. Her blev det til nederlag i anden runde.

Højdepunktet i karrieren for den danske doublespecialist kom i 2012, hvor han som den første danske tennisspiller nogensinde vandt en seniorrække ved grand slam-turneringen Wimbledon.

Løchte og hans makker, Jonathan Marray, vandt titlen i herredouble efter en finalesejr i fem sæt. Parret var kommet med på et wildcard i turneringen.

Det sendte dem op som nummer 17 i verden på doubleranglisten - Løchtes højeste placering i karrieren.

- Jeg har fået alt det ud af min karriere, som jeg drømte om, da jeg begyndte mit professionelle tennisliv for 20 år siden - og mere til. Jeg synes, at jeg fik en fin afslutning med at spille en af de største turneringer i verden, siger han til TV 2 Sport.

Løchte debuterede som professionel tilbage i 2001, og foruden Wimbledon-triumfen blev det til to ATP-titler i double undervejs.

Han vandt i 2014 i Chennai sammen med Johan Brunström, mens den sidste kom i 2019 i München sammen med Tim Pütz.

Frederik Løchte Nielsen har hidtil været spillende træner for det danske Davis Cup-hold. Han fortsætter nu som træner for holdet.

Han er desuden barnebarn af tennislegenden Kurt Nielsen, der i 1950'erne som den første spiller nogensinde to gange som useedet nåede herrernes singlefinale i Wimbledon. Begge finaler tabte han dog.

Frederik Løchte Nielsens Davis Cup-mandskab møder til marts Indien i en kamp om oprykning.