Fremhæver Wozniacki: - Hun kan blive farlig

Den tidligere topspiller Nathalie Dechy kan se et vendepunkt for Caroline Wozniacki i denne uges turnering i Doha

Tre sejre og to nederlag er det foreløbig blevet til for Caroline Wozniacki i 2019, hvor gigt-sygdommen senest har forhindret hende i at spille med ved Fed Cup i Polen.

Alligevel er danskeren en af de fem spillere, som den tidligere topspiller, franske Nathalie Dechy, tror på i denne uge i Doha, hvor Wozniacki efter planen gør comeback.

Den tidligere verdens-11'er og tredobbelte Grand Slam-vinder i double forventer at se et vendepunkt for danskeren. Det forklarer hun over for WTA-forbundets officielle side.

- Jeg mener ikke, at Caroline Wozniacki helt har fundet sin rytme her i 2019, lyder det fra Dechy.

- Hun har behov for at kunne stole på sig selv fysisk. At gå gennem hendes helbredsproblemer skal udfordre hendes selvtillid.

- Men jeg føler, at hvis hun begynder at vinde et par store kampe, så kan momentum gøre hende farlig, forklarer franskmanden.

Hun peger på Kiki Bertens, Ashleigh Barty, Elina Svitolina og Caroline Garcia som de øvrige, der er værd at holde øje med i Doha udover danskeren.

- Kiki Bertens er på vej frem, og langsomt men sikkert er hun kommet ind i top-10, og selvfølgelig kommer hun fra titlen i St. Petersburg sidste uge.

- Hun gør det fantastisk med sin træner Raemon Sluiter, hun er meget kraftfuld, får mange bolde tilbage og er en god server. Jeg husker også, at banerne i Doha er hurtige, og det vil passe hende godt, forklarer WTA-forbundets ekspert.

Hun forventer også at se Ashleigh Barty i top-10 snart, mens Elina Svitolina er en favorit i den kommende uge, fordi sluttede 2018 godt af og tidligere har vist sig godt frem i Mellemøsten. Endelig fremhæves landsmanden Caroline Garcia, der dog kun betegnes som en outsider.

Det var slet ikke planen, at Caroline Wozniacki skulle spille i Doha i år, men hun har sent i forløbet valgt at tage imod et wildcard til turneringen, hvor hun to gange tidligere har været i finalen.

- Vi tager nok derned om tre-fire dage, men er hun ikke hundrede procent, så spiller hun ikke, sagde far og træner Piotr Wozniacki tidligere på ugen til Ekstra Bladet.

Stoppet af læger efter uhyggeligt kollaps: - Jeg var helt væk

Her er Danmarks bedst betalte sportsstjerner: Caroline rammer 100 millioner!

Wozniacki møder efter planen en kvalifikationsspiller i første runde, mens hun i anden runde står til Aliaksandra Sasnovich eller Su-Wei Hsieh, og så venter fjerdeseedede Elina Svitolina i en eventuel kvartfinale, mens førsteseedede Simona Halep kan være modstanderen i en semifinale.

Sidste år blev netop semifinalen endestationen for danskeren i Doha, hvor Petra Kvitova blev for stærk.

Caroline Wozniacki er de seneste uger gledet fra tredjepladsen på verdensranglisten og ned som nummer 10, mens hun på ranglisten alene baseret på 2019-resultater er nede som nummer 55.

WOZNIACKI I 2019

Australian Open

VUNDET

6-3, 6-4 - Alison Van Uytvanck

VUNDET

6-1, 6-3 - Johanna Larsson

TABT

6-4, 4-6, 6-3 - Maria Sharapova

Auckland

VUNDET

6-3, 6-2 - Laura Siegemund

TABT

4-6, 4-6 - Bianca Andreescu

