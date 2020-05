French Open kan blive spillet bag lukkede døre

French Open plejer at have omkring en halv million besøgende, men grand slam-turneringen kan i år blive afviklet helt uden tilskuere på lægterne på Roland Garros-anlægget.

Det fortæller Bernard Guidicelli, præsident i Det Franske Tennisforbund (FFT).

- Vi har ikke udelukket nogle muligheder. Roland Garros er først og fremmest en historie om kampe og spillere.

- Det er en turnering, der finder sted på stadion, og turneringen vises på tv-skærmene, siger Guidicelli til avisen Journal du Dimanche.

I forvejen er grand slam-turneringen, der spilles på grus, udskudt i fire måneder på grund af coronapandemien.

Millioner sidder og venter

French Open, som skulle være spillet fra 24. maj til 7. juni, er rykket til afvikling fra 20. september til 4. oktober.

Og man vil hellere gennemføre turneringen uden tilskuere end aflyse den.

- Millioner af seere i hele verden venter. At organisere turneringen bag lukkede døre vil gøre en del af vores forretningsmodel mulig.

- Tv-rettighederne, som udgør mere end en tredjedel af turneringens indtægter, kan træde i kraft. Det kan vi ikke se bort fra, siger Guidicelli.

US Open er stadig i spil

Tennissporten har været sat på pause siden midten af marts og vil tidligst kunne genoptages fra 13. juli.

Grand slam-turneringen Wimbledon er helt aflyst som følge af coronakrisen.

Det ventes, at der skal tages en beslutning i midten af juni, om hvorvidt grand slam-turneringen US Open skal afvikles som planlagt fra 31. august til 13. september.

Guidicelli fortæller, at French Open kan blive skubbet en uge mere, så den franske turnering begynder 27. september. Dermed vil der være to ugers pause fra afslutningen på US Open.

Det emne skal diskuteres yderligere i næste uge med alle de involverede parter.