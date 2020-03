French Open lukker: Flytter turneringen

Grand Slam-turneringen French Open er den seneste i rækken af store sportsbegivenheder, der bliver påvirket af den verdensomspændende coronaviruskrise.

Den traditionsrige tennisturnering er blevet flyttet til 20. september, oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Turneringen skulle efter planen være spillet fra 18. maj til 7. juni, men Roland Garros-anlægget i den franske hovedstand kommer til at stå tomt i det tidsrum.

- For at garantere sundheden og sikkerheden for alle, der er involveret i forberedelserne til turneringen, har Det Franske Tennisforbund besluttet at afvikle turneringen fra 20. september til 4. oktober.

- Eftersom ingen kan forudsige, hvordan sundhedssituationen ser ud 18. maj, gør de nuværende restriktioner det umuligt at forberede og organisere den på de oprindeligt planlagte datoer, lyder det i pressemeddelelsen.

Præsidenten for Det Franske Tennisforbund (FFT) kalder beslutningen for svær.

- Det er en vanskelig og modig beslutning, der er truffet i denne usædvanlige tid. Vi handler ansvarligt og skal udvise solidaritet med hinanden i kampen for alle menneskers sundhed, lyder det fra den franske tennispræsident Bernard Giudicelli.

I sidste uge blev alle tennisturneringer frem til begyndelsen af maj aflyst for både mænd og kvinder.

French Open er sædvanligvis årets anden grand slam-turnering og er sæsonens største turnering på grusunderlag.

Nu kommer turneringen på Roland Garros ganske usædvanligt til at blive spillet efter både Wimbledon og US Open. Forudsat at de to begivenheder med start i henholdsvis juni og august bliver til noget.