French Open udskudt en uge: Arrangør håber på tilskuere

Grand slam-tennisturneringen French Open er blevet udsat med en uge.

Det oplyser arrangøren på sin hjemmeside.

Turneringen var oprindeligt i kalenderen fra 23. maj til 6. juni. I stedet skal spillerne på grus fra 30. maj til 13. juni.

Årsagen til udsættelsen er, at den franske præsident, Emmanuel Macron, har varslet en genstart af alle former for sport og kulturbegivenheder fra midten af maj.

Siden da har det franske tennisforbund, som står bag French Open, været i dialog med Frankrigs sportsministerium.

Dialogen er nu endt med en beslutning om at rykke turneringen en uge. Det maksimerer chancerne for, at der kan komme tilskuere på tribunerne, lyder det på French Opens hjemmeside.

- For fans, spillere og atmosfæren er tilstedeværelsen af tilskuere vital for turneringen, siger Gilles Moretton, præsident i det franske tennisforbund.

Udsættelsen af turneringen betyder, at French Open slutter bare 15 dage inden, Wimbledon-turneringen skydes i gang i England.

Rafael Nadal er forsvarende mester hos herrerne, mens Iga Swiatek fra Polen tog kvindernes titel sidste år.