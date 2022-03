Fritz vinder Indian Wells som første amerikaner i 21 år

Nummer 20 på verdensranglisten i herretennis, Taylor Fritz, vinder som den første amerikaner i 21 år finalen i herresingle i ATP-turneringen Indian Wells.

Den 24-årige amerikaner overraskede og tildelte grand slam-veteranen Rafael Nadal årets første nederlag.

Fritz vandt efter en tiebreak i andet sæt, og kampen blev afgjort med cifrene 6-3, 7-6.

Det er Fritz' anden titel på ATP-touren, og han kan nu bryste sig af at have vundet en af de helt store titler.

Foruden de fire store grand slam-turneringer betragtes Indian Wells i Californien nemlig som en af de mest prestigefyldte turneringer.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa sagde Fritz efter sejren, at han måtte kæmpe med at holde tårerne tilbage.

- Det er en barndomsdrøm at vinde turneringen her i Indian Wells, som man ikke engang tror på, kan gå i opfyldelse, siger han.

- Jeg kan ikke engang begynde på at forklare, hvor utroligt det er, at jeg var i stand til at spille, som jeg spillede i dag. Jeg havde så mange smerter.

Inden kampen havde Fritz døjet med et problem med sin ankel. Nadal var heller ikke på toppen og måtte flere gange tilses af sin læge i løbet af kampen.

Sidst en amerikansk tennisspiller satte fod i herresinglefinalen var i 2012, da John Isner led nederlag i to sæt til schweiziske Roger Federer.

Sidst turneringen havde en amerikansk vinder i herresingle var i 2001, da André Agassi besejrede landsmanden Pete Sampras.

Rafael var kommet formidabelt i gang med 2022's ATP-tour. Op til finalen i Indian Wells havde han vundet alle sine 20 tenniskampe.

Han skrev desuden historie ved Australian Open i januar, da han blev den første mandlige tennisspiller nogensinde til at vinde 21 grand slam-titler. Han overhalede dermed Novak Djokovic og Roger Federer, som begge har 20.