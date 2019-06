Frustreret Wozniacki videre i England

Efter to og en halv måneds sejrs-tørke vendte Caroline Wozniacki mandag tilbage på vinder-vejen.

Det skete i hendes første græs-kamp i engelske Eastbourne, hvor den forsvarende mester slog belgiske Kirsten Flipkens 6-3, 6-4.

Det tyder på en sikker sejr, men den kom ikke uden ridser i lakken.

Fra start var der dog dansk fart over feltet.

Således brød Caroline Wozniacki Flipkens' første serveparti til 2-0. Derefter blev det efter planen 3-0, inden Flipkens reducerede til 3-1.

Men så hoppede kæden af for danskeren. Bagud 15-30 i egen serv blev hun på sin andenserv dømt for fodfejl. Det fik hende til at diskutere med dommeren og fik bragt hende ud af fokus, så Flipkens kunne bryde tilbage.

Wozniacki tyrede i vrede en bold i græsset, men frustrationen var dog ikke så voldsom, at den gik ud over spillet. Sådan da. For herefter fulgte tre partier med brud, inden Wozniacki tog et rent serveparti til sætsejr 6-3.

Fra andet sæts start var der deja-vu til første. Flipkens blev omgående brudt, og inden længe stod det 3-0. Derefter blev det 4-0, inden Flipkens holdt serv til 4-1.

Det momentum udnyttede belgieren til at tage de to næste partier også, og så stod det pludseligt 4-3.

Lidt unødvendigt for Wozniacki, der igen var i kontrol, men måtte se belgieren komme igen og på ny markerede sin vrede - denne gang ved at sparke til bolden.

Begge spillere holdt serv til 5-4, og så kunne Wozniacki serve for kampen.

Det gjorde hun ikke helt slingrefrit, men hun kunne efter at have overlevet en breakbold og misbrugt to matchbolde i tredje hug slå sig videre.

Til synlig lettelse.

- Jeg elsker at spille her - det bringer gode minder frem.

- Jeg spillede godt. Kirsten spiller godt på græs, så jeg er bare glad for sejren, sagde Wozniacki, der i næste runde møder tyske Andrea Petkovic, der i tre sæt slog russiske Daria Kasatkina.

